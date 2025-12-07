Ограничения на полеты в семи российских городах были сняты

Ограничения на полеты в семи российских городах были сняты Росавиация сняла ограничения в аэропортах Поволжья и на юге России

В ряде российских аэропортов Поволжья и на юге России сняты временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщил советник руководителя Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани во Владикавказе, Волгограде, Грозном, Магасе, Нальчике, Оренбурге и Орске.

За время действия ограничений произошли корректировки маршрутов. Два самолета, летевших в Оренбург, были вынуждены уйти на запасной аэродром.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — информировал Кореняко.

