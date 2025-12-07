ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 08:57

Ограничения на полеты в семи российских городах были сняты

Росавиация сняла ограничения в аэропортах Поволжья и на юге России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ряде российских аэропортов Поволжья и на юге России сняты временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщил советник руководителя Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани во Владикавказе, Волгограде, Грозном, Магасе, Нальчике, Оренбурге и Орске.

За время действия ограничений произошли корректировки маршрутов. Два самолета, летевших в Оренбург, были вынуждены уйти на запасной аэродром.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — информировал Кореняко.

Ранее рейс Сочи — Санкт-Петербург задержался почти на два часа из-за одного нетрезвого пассажира. Самолет пришлось вернуть со взлетной полосы к терминалу после того, как мужчина устроил драку, навязчиво приставая к супружеской паре с поцелуями и объятьями. Экипаж пытался успокоить мужчину, но конфликт перерос в драку, после чего пилот принял решение вернуться к терминалу. После драки любвеобильный дебошир был передан полиции.

