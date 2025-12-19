Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 06:49

Три кавказских аэропорта временно закрыли небо

Росавиация: аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно не работают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса приостановили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Аэропорты Магаса, Грозного и Владикавказа 17 декабря уже временно прекращали работу. Они не принимали и не отправляли самолеты ради обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в волгоградском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации не уточняли, на какой срок введены ограничения и какие именно рейсы могут быть затронуты. Пассажиров призвали следить за расписанием самолетов и обновлять актуальную информацию.

До этого в аэропортах Краснодара и Тамбова также были введены дополнительные временные ограничения на выполнение авиарейсов. Кореняко пояснил, что эти меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

