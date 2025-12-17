Еще два аэропорта в России закрылись

Еще два аэропорта в России закрылись Росавиация: аэропорты Краснодара и Тамбова ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Краснодара и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Уточняется, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

Аэропорты Краснодар (Пашковский), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

