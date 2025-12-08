В трех российских аэропортах ввели временные ограничения Временные ограничения ввели в аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа

В аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа введены ограничения на работу, сообщил в своем Telegram-канала советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. Воздушные суда временно не принимаются и не отправляются.

Аэропорты Грозный (Северный), Владикавказ (Беслан), Магас: введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее Кореняко сообщил, что в аэропорту Астрахани введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Соответствующее решение принято в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

До этого Кореняко сообщил, что аэропорт Волгограда возобновил работу. По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, на запасной аэродром ушел только один самолет. В Росавиации также сообщили, что аэропорт Геленджика приостановил работу. Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы, это связано с обеспечением норм безопасности.

Кроме того, ограничения на прием и выпуск самолетов были временно введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. В Росавиации отметили, что это решение было принято из соображений безопасности. Через некоторое время воздушные гавани возобновили работу.