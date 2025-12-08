Один из закрытых российских аэропортов возобновил работу

Аэропорт Волгограда возобновил работу, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, на запасной аэродром ушел только один самолет.

Аэропорт Волгоград: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт Геленджика приостановил работу. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, это связано с обеспечением норм безопасности.

До этого стало известно, что обломки БПЛА рухнули на дома в Волгограде. Местные власти организовали пункт временного размещения для жителей двух домов, поврежденных при падении обломков сбитых беспилотников. ПВР появился в школе № 3. Жильцам предоставляются спальные места и горячее питание.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по регионам России в ночь на понедельник, 8 декабря. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты 67 БПЛА.