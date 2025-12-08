ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 01:15

В российском городе рухнули обломки дронов

Бочаров: в Волгограде упали обломки БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Обломки БПЛА упали в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Предварительно, пострадавших нет, на место ЧП направлены пожарные и медики, отметил он в Telegram-канале администрации региона.

Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА. Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента. Приведены в готовность пункты временного размещения, — констатировал он.

Ранее выяснилось, что силы ПВО в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватил 116 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, 29 и 27 БПЛА были уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

Утром 5 декабря в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по девять БПЛА уничтожили над территориями Самарской области и Республики Крым, восемь — над Саратовской областью.

