В российском городе рухнули обломки дронов

Обломки БПЛА упали в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Предварительно, пострадавших нет, на место ЧП направлены пожарные и медики, отметил он в Telegram-канале администрации региона.

Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА. Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента. Приведены в готовность пункты временного размещения, — констатировал он.

Ранее выяснилось, что силы ПВО в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватил 116 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, 29 и 27 БПЛА были уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

Утром 5 декабря в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по девять БПЛА уничтожили над территориями Самарской области и Республики Крым, восемь — над Саратовской областью.