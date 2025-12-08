В Волгограде открыли ПВР после падения обломков БПЛА на дома

Власти Волгограда организовали пункт временного размещения для жителей двух домов, поврежденных при падении обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Там уточнили, что ПВР появился в школе № 3. Жильцам предоставляются спальные места и горячее питание.

На время работы оперативных служб для жителей МКД открыт пункт временного размещения на территории школы № 3. Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы для перевозки жильцов к ПВР, — говорится в сообщении.

Обломки БПЛА рухнули на дома в Тракторозаводском районе Волгограда в ночь на понедельник, 8 декабря. Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, предварительно, пострадавших нет. На место происшествия направлены пожарные и медики.

Вместе с этим под удар БПЛА попала Воронежская область. По словам губернатора Александра Гусева, система противовоздушной обороны сработала в трех районах. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.