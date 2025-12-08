ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 07:10

В Волгограде открыли ПВР после падения обломков БПЛА на дома

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти Волгограда организовали пункт временного размещения для жителей двух домов, поврежденных при падении обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Там уточнили, что ПВР появился в школе № 3. Жильцам предоставляются спальные места и горячее питание.

На время работы оперативных служб для жителей МКД открыт пункт временного размещения на территории школы № 3. Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы для перевозки жильцов к ПВР, — говорится в сообщении.

Обломки БПЛА рухнули на дома в Тракторозаводском районе Волгограда в ночь на понедельник, 8 декабря. Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, предварительно, пострадавших нет. На место происшествия направлены пожарные и медики.

Вместе с этим под удар БПЛА попала Воронежская область. По словам губернатора Александра Гусева, система противовоздушной обороны сработала в трех районах. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Волгоград
Волгоградская область
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Держащие триколор в освобожденном Ровном бойцы ВС России попали на видео
Терапевт предупредила женщин о неочевидной опасности зимой
Домрачева раскрыла, почему стала диетологом
Признания наемников ВСУ и кризис с ракетами: новости СВО к утру 8 декабря
Готовьте как шеф: редкий способ подачи икры в тарталетках, о котором молчат
Российские штурмовики заставили бойцов ВСУ сбежать с поля боя
В Германии предложили искоренить все улицы с советскими названиями
«Каждый второй ребенок хочет уехать из России»: Мизулина о блокировках РКН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 декабря: инфографика
В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
Свыше 60 беспилотников атаковали регионы России за ночь
Над Ленобластью сбили несколько БПЛА
Кабмин одобрил отмену испытательного срока для женщин с детьми до трех лет
В Волгограде открыли ПВР после падения обломков БПЛА на дома
Офтальмолог раскрыла, полезна ли на самом деле черника для глаз
В российском регионе сбили четыре БПЛА
«Должна остаться покупателю»: Буланова высказала мнение о «деле Долиной»
SHOT сообщил о взрывах в двух городах России
Не блины, а кружева! Пузырчатые и тонкие — готовятся всего 5 минут
Психолог дала три действенных совета, как пережить измену
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.