В российском регионе сбили четыре БПЛА Гусев: силы ПВО сбили четыре БПЛА в Воронежской области

ПВО ночью сбила четыре БПЛА в трех районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, — написал Гусев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу. Всего примерно за шесть часов Москву попытались атаковать 10 дронов.

До этого стало известно, что в ночь на 7 декабря силы ПВО ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. 42 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Саратовской и Ростовской областей соответственно, 10 и девять — над Крымом и Волгоградской областью. ПВО также ликвидировала и перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Еще один украинский дрон был уничтожен над Чеченской Республикой.