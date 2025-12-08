ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 07:02

В российском регионе сбили четыре БПЛА

Гусев: силы ПВО сбили четыре БПЛА в Воронежской области

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

ПВО ночью сбила четыре БПЛА в трех районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, — написал Гусев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу. Всего примерно за шесть часов Москву попытались атаковать 10 дронов.

До этого стало известно, что в ночь на 7 декабря силы ПВО ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. 42 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Саратовской и Ростовской областей соответственно, 10 и девять — над Крымом и Волгоградской областью. ПВО также ликвидировала и перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Еще один украинский дрон был уничтожен над Чеченской Республикой.

ВСУ
БПЛА
атаки
Воронежская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Держащие триколор в освобожденном Ровном бойцы ВС России попали на видео
Терапевт предупредила женщин о неочевидной опасности зимой
Домрачева раскрыла, почему стала диетологом
Признания наемников ВСУ и кризис с ракетами: новости СВО к утру 8 декабря
Готовьте как шеф: редкий способ подачи икры в тарталетках, о котором молчат
Российские штурмовики заставили бойцов ВСУ сбежать с поля боя
В Германии предложили искоренить все улицы с советскими названиями
«Каждый второй ребенок хочет уехать из России»: Мизулина о блокировках РКН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 декабря: инфографика
В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
Свыше 60 беспилотников атаковали регионы России за ночь
Над Ленобластью сбили несколько БПЛА
Кабмин одобрил отмену испытательного срока для женщин с детьми до трех лет
В Волгограде открыли ПВР после падения обломков БПЛА на дома
Офтальмолог раскрыла, полезна ли на самом деле черника для глаз
В российском регионе сбили четыре БПЛА
«Должна остаться покупателю»: Буланова высказала мнение о «деле Долиной»
SHOT сообщил о взрывах в двух городах России
Не блины, а кружева! Пузырчатые и тонкие — готовятся всего 5 минут
Психолог дала три действенных совета, как пережить измену
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.