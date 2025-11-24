День матери
24 ноября 2025 в 17:24

Возросло количество летевших на Москву вражеских дронов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отражена атака еще одного беспилотного летательного аппарата, летевшего на Москву, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он не стал уточнять, где именно рухнули обломки, и приводить другие подробности. Всего примерно за шесть часов Москву попытались атаковать 10 дронов.

Уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за период с 08:00 до 14:00 по московскому времени сбили 10 украинских беспилотников над тремя регионами. По уточненным данным, дроны были сбиты над Москвой, Брянской и Калужской областями.

До этого американские журналисты пришли к выводу, что смертоносность российских дронов-камикадзе «Ланцет» и радиус их действия кратно повысились. По их данным, недавно представленные компанией ZALA модели 51Э, 51Э-ИК, 52Э и 52Э-ИК стали намного эффективнее, но при этом цены на них остаются доступными. Журналисты склоняются к тому, что модернизированные «Ланцеты» внесут существенный вклад в успехи российской армии.

Сергей Собянин
дроны
БПЛА
Москва
