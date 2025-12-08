ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:48

Аэропорт крупного российского города перестал принимать самолеты

В астраханском аэропорту введены временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Астрахани введены временные ограничения на выполнение авиарейсов, сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Соответствующее решение принято в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

Аэропорт Астрахани (Нариманово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал пресс-секретарь ФАВТ.

Ранее Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Волгограда возобновил работу. По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, на запасной аэродром ушел только один самолет.

До этого в Росавиации сообщили, что аэропорт Геленджика приостановил работу. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, это связано с обеспечением норм безопасности.

Прежде стало известно, что обломки БПЛА рухнули на дома в Волгограде. Местные власти организовали пункт временного размещения для жителей двух домов, поврежденных при падении обломков сбитых беспилотников. Жильцам предоставляются спальные места и горячее питание.

Россия
Астрахань
аэропорты
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Старейшая в России звукозаписывающая компания вернулась к пластинкам
Несмотря на рак: интервью с Еленой Алончиковой о бизнесе и донорстве
Стало известно, что подарили лесничему за поиск главной новогодней елки
В российском городе отменили концерт известного комика
Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем
NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс
Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Российские войска уничтожают окруженного противника в Димитрове
В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году
Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом
Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках
«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами
Помилованному Путиным оппозиционеру запросили заочно новый срок
Белок и омега-3: салат из трески — соленые огурчики добавят вкуса
Москвич потребовал 10 млн рублей с бывшей жены после слива интимных фото
«Он может лучше»: глава Fight Nights о победе Яна над Двалишвили в UFC
Экс-депутат Рады предрек провал спецоперации по «вразумлению» Вэнса и Рубио
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.