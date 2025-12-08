Аэропорт крупного российского города перестал принимать самолеты В астраханском аэропорту введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Астрахани введены временные ограничения на выполнение авиарейсов, сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Соответствующее решение принято в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

Аэропорт Астрахани (Нариманово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал пресс-секретарь ФАВТ.

Ранее Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Волгограда возобновил работу. По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, на запасной аэродром ушел только один самолет.

До этого в Росавиации сообщили, что аэропорт Геленджика приостановил работу. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, это связано с обеспечением норм безопасности.

Прежде стало известно, что обломки БПЛА рухнули на дома в Волгограде. Местные власти организовали пункт временного размещения для жителей двух домов, поврежденных при падении обломков сбитых беспилотников. Жильцам предоставляются спальные места и горячее питание.