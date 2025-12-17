Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 04:50

Три аэропорта на Северном Кавказе взяли паузу в работе ради безопасности

Росавиация: Аэропорты Магаса, Грозного и Владикавказа временно прекратили работу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аэропорты Магаса, Грозного и Владикавказа временно прекратили работу, проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его информации, они не принимают и не отправляют самолеты ради обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Грозный (Северный), Магас, Владикавказ (Беслан). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,сказано в публикации.

Ранее в аэропортах Краснодара и Тамбова также были введены дополнительные временные ограничения на выполнение авиарейсов. Артем Кореняко пояснил, что эти меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

До этого в международном аэропорту Бангкока Суваннапхум образовались длинные очереди на паспортном контроле из-за поиска камбоджийских шпионов и иностранных наемников, рассказала россиянка Полина. По ее словам, без обратных билетов могут не впустить в страну.

Кроме того, бизнес-джет разбился вблизи международного аэропорта города Толука (штат Мехико, Мексика). Борт вылетел из Акапулько и направлялся в Толуку. В результате авиакатастрофы погибли 10 человек.

Грозный
аэропорты
Магас
Владикавказ
