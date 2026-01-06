Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 14:22

«Считаем их нашими»: в России высказались о выходе страны из ВОЗ и ВТО

Сенатор Карасин: Россия не намерена покидать международные площадки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия продолжит работу в ключевых международных структурах, таких как ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения и Всемирная торговая организация, поскольку считает их «своими», заявил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, эти организации продолжают действовать, но не без проблем — на них оказывает влияние так называемая коалиция желающих.

Но мы достаточно взрослые люди, мы в состоянии с этим справляться. Для нас важность представляют те возможности, которые представляют эти организации в соответствующих областях. <…> Поэтому мы будем оставаться там, поскольку считаем эти организации нашими, — отметил Карасин.

По мнению сенатора, у подобных структур сохраняются перспективы развития, которые нельзя игнорировать ради сиюминутных политических решений. Решение остаться в международных организациях обусловлено защитой национальных интересов и стремлением сохранить влияние на глобальные процессы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время мировая торговая система демонстрирует признаки приближения к хаотическому состоянию. Он констатировал, что современная экономика полностью утратила признаки глобализации, а структура руководящих органов и распределение голосов в МВФ, Всемирном банке и ВТО более не отражают реальное положение дел в мире.

ЮНЕСКО
ООН
Совфед
Россия
Григорий Карасин
