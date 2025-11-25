В настоящее время мировая торговая система демонстрирует признаки приближения к хаотическому состоянию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью для YouTube-канала ассоциации «Франко-российский диалог», запись которого публикует МИД РФ. Он констатировал, что современная экономика полностью утратила признаки глобализации.

Сейчас все мы наблюдаем, что наступает что-то близкое к хаосу в международной торговле и инвестициях <…> мировая экономика сейчас совсем не глобализирована, — сказал Лавров.

По его словам, базовые принципы и правила, которые десятилетиями внедрялись США и их союзниками в деятельность международных институтов, были нарушены самими же их создателями. Министр подчеркнул, что структура руководящих органов и распределение голосов в МВФ, Всемирном банке и ВТО более не отражают реальное положение дел в мировой экономике. Он также обратил внимание на то, что такие фундаментальные понятия, как добросовестная конкуренция, рыночные механизмы и неприкосновенность собственности, фактически утратили свое первоначальное значение.

Ранее глава МИД России заявил, что у Европы были все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса, но она их провалила. Дипломат отметил, что сейчас европейские страны активно пытаются вмешаться в переговорный процесс и предлагают свои планы.