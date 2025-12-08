ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 04:56

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В аэропортах Домодедово и Жуковский временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее появилась информация, что несколько десятков граждан России отказались покидать борт самолета в Казахстане. Воздушное судно приземлилось не в пункте назначения, а в другом городе, расположенном в 1500 километрах от него. Пассажирам просто предложили покинуть салон в степи рядом с Актау.

До этого самолет Pegasus Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Санкт-Петербург, попал в эпицентр грозового фронта и дважды был поражен молнией, что вынудило экипаж принять решение о возвращении в аэропорт вылета. Инцидент произошел вечером 30 ноября, когда самолет находился в зоне набора высоты над акваторией Черного моря.

