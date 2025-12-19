Новый год-2026
19 декабря 2025 в 00:56

Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

Росавиация ввела временные запреты на полеты самолетов в аэропорту Волгограда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В волгоградском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения введены в целях безопасности полетов гражданских судов и пассажиров, написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал он.

Росавиация пока не уточняет, на какой срок введены ограничения и какие именно рейсы могут быть затронуты. Пассажиров призвали следить за расписанием самолетов и обновлять актуальную информацию.

На данный момент причины для ограничений не озвучиваются. Кореняко пообещал о любых изменениях в работе воздушной гавани информировать дополнительно.

Ранее индийская авиакомпания Air India обнаружила свой пассажирский самолет Boeing 737-200, который считался утерянным с 2012 года. Газета The Sun передает, что судно все это время находилось в аэропорту Калькутты, однако исчезло из официальных архивов перевозчика. Ситуация прояснилась, после того как администрация аэропорта предъявила компании счет за длительную стоянку. Сумма штрафа за весь период составила $114 тысяч (около 9,2 млн рублей).

