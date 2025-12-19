Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту Росавиация ввела временные запреты на полеты самолетов в аэропорту Волгограда

В волгоградском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения введены в целях безопасности полетов гражданских судов и пассажиров, написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал он.

Росавиация пока не уточняет, на какой срок введены ограничения и какие именно рейсы могут быть затронуты. Пассажиров призвали следить за расписанием самолетов и обновлять актуальную информацию.

На данный момент причины для ограничений не озвучиваются. Кореняко пообещал о любых изменениях в работе воздушной гавани информировать дополнительно.

