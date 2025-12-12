Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Жители Орска сообщили об экстренном ЧП возле механического завода

В Орске произошел крупный пожар в районе механического завода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители Орска рассказали о крупном пожаре в районе механического завода, соответствующее заявление появилось в Telegram-канале МЧС Оренбургской области. По информации ведомства раненых и пострадавших нет.

В МЧС уточнили, что пожар не помешал технологическим процессам на заводе. Позже возгорание ликвидировали. К тушению привлекли 46 человек и 17 единиц, добавили в экстренных службах.

Ранее четырнадцатилетний подросток в Горно-Алтайске вынес из пожара в доме двух братьев. Однако сам он получил серьезные ожоги. В МЧС уточнили, что информация о возгорании на улице Дружбы поступила вечером 11 декабря. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом уже был полностью охвачен огнем. Также был риск распространения пламени на ближайшие постройки.

До этого стало известно, что в Петербурге спасатели ликвидировали крупное возгорание на Правобережном рынке. По данным главка МЧС по городу, огонь, вспыхнувший вечером 10 декабря, успел распространиться на площади 1,5 тыс. квадратных метров, что потребовало масштабного участия сил МЧС, в тушении были задействованы 96 человек личного состава на 26 единицах техники.

пожары
Орск
МЧС
Оренбургская область
