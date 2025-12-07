ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 06:37

В трех российских аэропортах прекратили летать самолеты

Росавиация: в аэропортах Нальчика, Оренбурга и Орска ограничили полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В аэропортах Нальчика, Оренбурга и Орска ограничили полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, речь идет о безопасности полетов.

Оренбург, Орск. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее появилась информация, что несколько десятков граждан России отказались покидать борт самолета в Казахстане. Воздушное судно приземлилось не в пункте назначения, а в другом городе, расположенном в 1500 километрах от него. Пассажирам просто предложили покинуть салон в степи рядом с Актау.

До этого самолет Pegasus Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Санкт-Петербург, попал в эпицентр грозового фронта и дважды был поражен молнией, что вынудило экипаж принять решение о возвращении в аэропорт вылета. Инцидент произошел вечером 30 ноября, когда самолет находился в зоне набора высоты над акваторией Черного моря.

Тем временем самолет авиакомпании Batik Air с выпускниками школ на борту аварийно приземлился после отказа силовой установки при взлете. Происшествие с воздушным судном Boeing 737 MAX случилось в ходе рейса из Мельбурна на остров Бали.

аэропорты
самолеты
Орск
Нальчик
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 декабря: инфографика
Ушел из жизни актер из «Сталинграда» и «Петербургских тайн»
Хегсет высказался о размещении оружия в Западном полушарии
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 77 украинских БПЛА
Старшему сыну Трампа предрекли пост президента США
Степашин рассказал, что ждет украинских неонацистов
В Гонконге умерла российская туристка при загадочных обстоятельствах
Песков указал на различия подходов к России администраций Трампа и Байдена
Социальные пенсии в России увеличатся с 1 апреля
Резкое потепление после снегопадов: погода в Москве и Питере 8–14 декабря
Бывшая чиновница в розыске устроила себе восьмилетний отпуск на Кипре
В трех российских аэропортах прекратили летать самолеты
Россиянам рассказали, когда за не очищенную от снега машину грозит штраф
Келлог назвал два ключевых вопроса для урегулирования конфликта на Украине
«Подарок для России»: в Европе раскрыли ошибку Каллас
В России готовят масштабную реформу женского труда
К чему снится мыться в бане: значение сна для мужчин и женщин
Вулкан в США начал извергать фонтаны лавы высотой 30 метров
«Русская рулетка»: эксперт предупредил о рисках покупки красной икры с рук
Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.