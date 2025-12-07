В трех российских аэропортах прекратили летать самолеты Росавиация: в аэропортах Нальчика, Оренбурга и Орска ограничили полеты

В аэропортах Нальчика, Оренбурга и Орска ограничили полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, речь идет о безопасности полетов.

Оренбург, Орск. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее появилась информация, что несколько десятков граждан России отказались покидать борт самолета в Казахстане. Воздушное судно приземлилось не в пункте назначения, а в другом городе, расположенном в 1500 километрах от него. Пассажирам просто предложили покинуть салон в степи рядом с Актау.

До этого самолет Pegasus Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Санкт-Петербург, попал в эпицентр грозового фронта и дважды был поражен молнией, что вынудило экипаж принять решение о возвращении в аэропорт вылета. Инцидент произошел вечером 30 ноября, когда самолет находился в зоне набора высоты над акваторией Черного моря.

Тем временем самолет авиакомпании Batik Air с выпускниками школ на борту аварийно приземлился после отказа силовой установки при взлете. Происшествие с воздушным судном Boeing 737 MAX случилось в ходе рейса из Мельбурна на остров Бали.