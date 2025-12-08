«Быстрее»: стало известно, к чему США толкают Украину AFP: США подталкивают Украину к быстрому принятию мирного плана

США оказывают давление на Украину, чтобы тот быстро принял план по урегулированию украинского конфликта, передает The Guardian слова неназванного чиновника агентству AFP. Он добавил, что Киев «не может соглашаться на все без проработки деталей».

Американцы оказывают давление, говоря: «быстрее, быстрее, быстрее», — заявил источник.

Источник подтвердил, что территориальный вопрос остается ключевым вызовом в текущих переговорах. Согласно его словам, участники обсуждений ищут возможную возможность, чтобы Киев согласился на уступку части территорий.

Ранее стало известно, что администрация США сохраняет в строгой тайне обновленную версию плана урегулирования конфликта на Украине, разработанную совместно с Киевом. Тем временем европейские дипломаты недовольны отсутствием доступа к документу, что, по их мнению, является беспрецедентной ситуацией с дипломатической точки зрения.

До этого американский обозреватель Эндрю Дэй предположил, что Украина может стать более уступчивой на переговорах с Россией после ухода с должности руководителя офиса украинского президента. По мнению эксперта, бывший чиновник активно выступал против территориальных уступок Москве.