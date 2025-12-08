ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 17:33

«Быстрее»: стало известно, к чему США толкают Украину

AFP: США подталкивают Украину к быстрому принятию мирного плана

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

США оказывают давление на Украину, чтобы тот быстро принял план по урегулированию украинского конфликта, передает The Guardian слова неназванного чиновника агентству AFP. Он добавил, что Киев «не может соглашаться на все без проработки деталей».

Американцы оказывают давление, говоря: «быстрее, быстрее, быстрее», — заявил источник.

Источник подтвердил, что территориальный вопрос остается ключевым вызовом в текущих переговорах. Согласно его словам, участники обсуждений ищут возможную возможность, чтобы Киев согласился на уступку части территорий.

Ранее стало известно, что администрация США сохраняет в строгой тайне обновленную версию плана урегулирования конфликта на Украине, разработанную совместно с Киевом. Тем временем европейские дипломаты недовольны отсутствием доступа к документу, что, по их мнению, является беспрецедентной ситуацией с дипломатической точки зрения.

До этого американский обозреватель Эндрю Дэй предположил, что Украина может стать более уступчивой на переговорах с Россией после ухода с должности руководителя офиса украинского президента. По мнению эксперта, бывший чиновник активно выступал против территориальных уступок Москве.

США
Украина
Европа
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемого в убийстве соседки и ее шестилетнего сына отправили в СИЗО
«Не солнечный зайчик»: директор Долиной о ее хейте после «Пусть говорят»
Погоня со стрельбой за пьяным водителей на машине скорой попала на видео
Британский пляж неожиданно превратился в «банановый рай»
Украинский офицер назвал причину потери Волчанска
Аварийная АЭС попала под проверку после землетрясения
В Госдуме предложили предоставить россиянам еще один самозапрет
Названа возможная стратегия Зеленского и лидеров ЕС в мирных переговорах
Разведчика британских ВВС заметили над Черным морем
Стало известно о состоянии отца Меган Маркл после ампутации ноги
В заведении для взрослых нашли расчлененного младенца
Киберэксперт перечислил преимущества мессенджера MAX
В Москве провели уникальную операцию на грудной клетке
Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать
«Остановитесь»: лидер Сирии вспомнил о послании России перед уходом Асада
Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа
Путин заявил о повышении выплаты работодателем за рождение ребенка
Назван главный фаворит на победу в РПЛ
Путин поручил немедленно начать структурно изменять российскую экономику
Власти раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию по итогам года
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.