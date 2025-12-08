Путин поручил немедленно начать структурно изменять российскую экономику

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил Правительству немедленно начать реализацию плана по структурным изменения в экономике, трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля. Он подчеркнул, что инициатива рассчитана до 2030 года.

Правительство подготовило план структурных изменений в экономике. План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно, — сказал Путин.

Президент указал, что задача стратегии — добиться роста российской экономики темпами не ниже мировых в краткосрочной перспективе. К концу следующего года должна быть создана основа для долгосрочного развития, нацеленная на формирование современных высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных и наукоемких сферах, а также на стимулирование спроса на продукцию отечественного производства, подчеркнул глав РФ.

До этого Путин заявил, что Россия чувствует внешнее давление других стран. Глава государства отметил, что страна успешно справляется со всеми вызовами. По словам президента, современный мир отличается высокой турбулентностью, которая спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран.