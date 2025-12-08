Названа возможная стратегия Зеленского и лидеров ЕС в мирных переговорах

Лидеры Евросоюза будут искать повод, чтобы обвинить Россию в срыве мирного диалога, предположил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Он не исключил, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, лидером Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем в Лондоне переговоры войдут в затяжную стадию.

Скорее всего, после встречи [Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца] будут опять поездки в Вашингтон, встречи с [Дональдом] Трампом (президент США. — NEWS.ru), может быть, с какими-то другими руководителями республиканской администрации и попытки снова перекинуть мяч на сторону Москвы, обвиняя российскую сторону в том, что именно она является главным препятствием на пути к достижению мира. Эта тактика уже использовалась, в частности, летом после встречи российского и американского президентов в Анкоридже. Можно предположить, что и дальше именно такой тактики будут придерживаться европейские лидеры, — высказался Кортунов.

Также политолог усомнился, что европейские политики выступят с предложениями, противоречащими плану Трампу. По его мнению, они попытаются убедить американского лидера перейти на их сторону.

Здесь дело не столько в финансовой поддержке, сколько в степени готовности европейских лидеров бросить вызов Трампу, то есть предложить какой-то план, который бы явно расходился с идеями, обсуждавшимися, в частности, на встрече [Стива] Уиткоффа (спецпредставитель президента США. — NEWS.ru) и [Джареда] Кушнера (американский бизнесмен и зять Трампа. — NEWS.ru) с [Владимиром] Путиным в начале месяца. Пока такой готовности мы не видели. Европейские лидеры предпочитают пытаться каким-то образом убедить самого Трампа изменить свою позицию. Но альтернативных предложений, которые бы явно противоречили позиции США, они не высказывают, — резюмировал Кортунов.

Ранее политолог Федор Лукьянов выразил мнение, что Зеленский нарочно не комментирует американский план урегулирования конфликта с Россией до предстоящей встречи с европейскими лидерами. По оценке эксперта, в Лондоне «друзья» попытаются убедить украинского президента не идти на односторонние уступки.