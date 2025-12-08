Стало известно, почему Зеленский не прокомментировал план США Лукьянов: Зеленский не реагирует на план США и ждет переговоров с Европой

Президент Украины Владимир Зеленский нарочно не комментирует американский план урегулирования конфликта с Россией до предстоящей встречи с европейскими лидерами, заявил политолог Федор Лукьянов в беседе со «Взглядом». По оценке эксперта, в Лондоне «друзья» попытаются убедить украинского главу не идти на односторонние уступки.

[Зеленский] явно ознакомился с документом. Другое дело, что он придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими «друзьями», — отметил Лукьянов.

Политолог также указал, что европейские лидеры будут стараться поддержать Зеленского в ответ на его попытки вовлечь Евросоюз в переговорный процесс, поскольку их позиции совпадают. Однако практические возможности Европы ограничены — ключевые решения принимаются не в ЕС. Поэтому, как подчеркнул Лукьянов, от встречи в Лондоне не стоит ожидать ощутимых результатов.

Ранее президент США Дональд Трамп разочаровался в Зеленском, который до сих пор, по его словам, не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по Украине. Глава Белого дома отметил, что окружение украинского лидера высоко оценило предложение, но его мнение остается неизвестным.