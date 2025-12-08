ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 19:10

На Западе раскрыли, что поможет России надавить на США

Telegraph: успехи на фронте помогут России в переговорах с США

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Активное продвижение российских войск в ходе специальной военной операции на Украине может стать серьезным аргументом в диалоге с США, сказано в статье The Daily Telegraph. В публикации также отмечается, что одной из ключевых проблем Вооруженных сил Украины является крайне растянутая линия фронта, что затрудняет эффективную оборону.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что эти успехи наверняка помогут внушить Трампу, что мир должен быть заключен на условиях России и что дальнейшая военная и иная помощь Киеву — лишь пустая трата времени и средств, сказано в материале.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец заявил, что российская армия находит слабые места Вооруженных сил Украины и растягивает их оборону по всей линии фронта. Он пояснил, что наступление РФ на одном из направлений заставляет Украину перебрасывать резервы с другого участка.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может привлечь в ряды украинской армии сбежавших на Запад граждан страны. По мнению генерала, Киев также способен рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для военнообязанных.

