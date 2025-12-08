Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может привлечь в ряды украинской армии сбежавших на Запад граждан страны, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, комментируя желание военачальника усилить мобилизацию на Украине. По его мнению, Киев также способен рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для военнообязанных.

Недаром друзья Украины в Европе, то есть Польша, Германия, Франция, Дания и Нидерланды, на сегодняшний день проводят политику такого характера, когда при проверке документов они в обязательном порядке стараются вернуть на исконную территорию мужское население, беженцев или уехавших с Украины на лечение или в командировку. Это большой мобилизационный резерв, который будет использовать Сырский. Не исключено, что будут понижать призывной возраст, — высказался Попов.

Он подчеркнул, что Украина обладает значительным запасом населения. По словам генерала, у ВСУ также существует большой резерв женских подразделений, которые уже формируются, однако не так активно, как хотелось бы Киеву.

Кроме того, у ВСУ есть специальный резерв: три-четыре бригады полностью укомплектованные, отлаженные, с хорошим уровнем подготовки именно на Днепропетровском и Запорожском направлениях. Сырский сохраняет их. Около трех бригад сформировано в тыловых областях — это Львовщина, Винницкая область, Луцкая область. Это резерв, который могут в любое время перебросить, — резюмировал Попов.

Ранее глава украинской Государственной службы качества образования Руслан Гурак заявил, что свыше 50 тыс. студентов старше 25 лет были отчислены из вузов и колледжей страны после масштабных проверок. По его данным, еще около 200 тыс. потенциальных призывников продолжают обучение.