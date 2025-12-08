Потеря Вооруженными силами Украины Волчанска в Харьковской области является для войск печальной историей, написал в своем Telegram-канале офицер ВСУ с позывным Алекс. По его мнению, это стало следствием постепенного и планомерного продвижения российской армии.

На направлении ситуация была напряженной весь год, просто противник проводил свои действия постепенно и планомерно, без резкой активизации, — говорится в сообщении.

Алекс уточнил, что путь к падению Волчанска продолжило проседание флангов ВСУ в направлении хуторов близ самого населенного пункта. Еще одним важным фактором стало продвижение ВС РФ в сторону Синельниково и форсирование реки Волчья.

На прошлой неделе, 1 декабря, президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из штабов Объединенной группировки войск. Там начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал верховного главнокомандующего об освобождении Волчанска в Харьковской области и Красноармейска в Донецкой Народной Республике.