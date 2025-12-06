ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 19:32

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Встречайте 2026 год с тематическим салатом «Огненная лошадь», который станет главным украшением праздничного стола и вашим талисманом на удачу.

Вам понадобится: 300 г копченой курицы, 200 г твердого сыра, 250 г жареных шампиньонов, 150 г моркови по-корейски, 4 яйца, паприка для украшения, майонез. Яйца отварите и отделите белки от желтков. Натрите сыр и белки на крупной терке, курицу нарежьте кубиками. На большое блюдо выложите слои в следующем порядке: копченая курица (смажьте майонезом), тертый сыр, жареные грибы, морковь по-корейски, тертые белки. Верхний слой обильно покройте тертыми желтками. Распечатайте трафарет головы лошади, вырежьте контур и аккуратно положите на салат. Распечатайте трафарет лошади, вырежьте его и через него посыпьте салат паприкой, затем осторожно уберите шаблон. Дайте салату пропитаться 2–3 часа.

Это помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год призвано привлечь энергию и успех года Огненной Лошади!

Ранее стало известно, как приготовить изумительный салат «Виноградная лоза» с кедровыми орешками.

салаты
рецепты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
