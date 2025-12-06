ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 20:13

В Таиланде 18 туристов пострадали в ДТП

На западе Таиланда локомотив протаранил пассажирский состав с туристами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В провинции Канчанабури на западе Таиланда произошло столкновение локомотива и пассажирского состава, передает Khaosod. В результате аварии пострадали 18 таиландских и иностранных туристов. Состояние четверых из них оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел 6 декабря на железнодорожной станции Намток. Пассажирские вагоны ожидали, когда их сменит другой локомотив. Тепловоз, двигавшийся задним ходом, неожиданно столкнулся с одним из вагонов.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за технической неисправности маневрового локомотива. Предположительно, у него отказала тормозная система.

Ранее пять человек, включая троих несовершеннолетних, погибли в результате ДТП в Забайкалье. Авария произошла 5 декабря на федеральной трассе «Байкал» Р-258. Микроавтобус Istana столкнулся с микрогрузовиком, перевозившим дрова. Два человека были доставлены в медицинское учреждение с травмами.

До этого в Новосибирской области 39-летний водитель автомобиля Ford Transit скончался в результате лобового столкновения с грузовиком MAN. Авария произошла в Искитимском районе на 53-м километре федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт». За рулем грузовика находился 45-летний мужчина.

