06 декабря 2025 в 19:50

Раскрыты детали трагедии с молодыми людьми на Волге

Родные считают гибель парня и девушки в Саратове несчастным случаем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Причиной гибели молодых людей, тела которых обнаружили в реке Волга в Саратове, является несчастный случай, заявила телеканалу РЕН ТВ мать погибшего Дениса Мухина Ольга. По ее словам, признаков насильственной смерти нет.

Девочка была в сапожках, но без шубы. Она поскользнулась на мосту и упала в Волгу. А Денис был без кроссовок и без куртки — он прыгнул спасать эту девочку, и они утонули, — рассказала женщина.

Днем 6 декабря спасатели извлекли из Волги тела двух молодых людей, пропавших без вести на прошлой неделе. По факту их гибели возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Тела 21-летнего парня и 19-летней девушки были обнаружены на Новой набережной близ улицы Провиантской. Известно, что погибшие начали встречаться после знакомства 26 ноября.

До этого появилась информация, что пропавшую 41-летнюю крымчанку Марину Канивец после двух месяцев поисков нашли на пустыре, женщину пришлось хоронить в закрытом гробу. Официальные органы до сих пор отказываются комментировать как причину смерти, так и обстоятельства, при которых было найдено ее тело.

Волга
Саратов
происшествия
несчастные случаи
