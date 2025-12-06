Раскрыты детали трагедии с молодыми людьми на Волге Родные считают гибель парня и девушки в Саратове несчастным случаем

Причиной гибели молодых людей, тела которых обнаружили в реке Волга в Саратове, является несчастный случай, заявила телеканалу РЕН ТВ мать погибшего Дениса Мухина Ольга. По ее словам, признаков насильственной смерти нет.

Девочка была в сапожках, но без шубы. Она поскользнулась на мосту и упала в Волгу. А Денис был без кроссовок и без куртки — он прыгнул спасать эту девочку, и они утонули, — рассказала женщина.

Днем 6 декабря спасатели извлекли из Волги тела двух молодых людей, пропавших без вести на прошлой неделе. По факту их гибели возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Тела 21-летнего парня и 19-летней девушки были обнаружены на Новой набережной близ улицы Провиантской. Известно, что погибшие начали встречаться после знакомства 26 ноября.

