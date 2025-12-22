Российский аэропорт приостановил работу после сообщений об угрозе БПЛА

Саратовский аэропорт «Гагарин» временно приостановил работу вечером в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры ввели для обеспечения безопасности, ранее в регионе ввели угрозу атаки БПЛА.

Аэропорт Саратов (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что воздушные гавани в Иваново и Ярославле временно перестали обслуживать авиарейсы. Ограничения начали действовать 20 декабря около восьми часов утра по московскому времени.

Также сообщалось, что в международном аэропорту Дубая начались проблемы с авиарейсами: 159 задержаны на прилет, 46 — на вылет, а еще девять отменены. Среди них 24 рейса, связанных с Россией. Причиной стали мощные ливни со штормовым ветром, которые начались после песчаной бури.

Кроме того летевший в Шри-Ланку российский самолет Red Wings с более чем 350 пассажирами экстренно вернулся в Новосибирск. Борт благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. После посадки специалисты провели техническую проверку самолета.