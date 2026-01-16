Самые канцерогенные продукты: можно ли их есть и как часто

Опасность канцерогенов вовсе не миф. Даже небольшие дозы могут накапливаться, усугубляя другие риски. Но важно не паниковать, а понимать реальную картину: какие именно вещества считаются канцерогенами, как они попадают в наш рацион и как снизить вред без радикальных перемен в привычном питании. NEWS.ru пообщался с нутрициологом Натальей Чаевской, которая рассказала, какие продукты считаются опасными и почему, регулярно ли можно их есть.

Что такое канцерогены

Канцерогены — это вещества, регулярное и длительное употребление которых может повышать риск развития рака, усиливать хронические воспаления в организме и негативно влиять на работу пищеварительной системы. Они также могут снижать способность организма к восстановлению клеток.

Употребление канцерогенных продуктов не всегда приводит к раку — они становятся более опасными в зависимости от генетики человека и того, сколько и как часто их употреблять. Осознанный выбор способов приготовления пищи, умеренность и разнообразие в рационе помогают существенно снизить риски заболеваний.

Бывают и биологические канцерогены, например вирусы (гепатит B и C, папилломавирус), повышающие риск развития рака. Но и здесь все зависит от длительности воздействия и индивидуальной чувствительности человека.

В каких напитках и продуктах больше всего канцерогенов

Канцерогены чаще всего встречаются в жареной и жирной пище, особенно в подгоревшем мясе или шашлыке, картофеле фри, чипсах и жаренных на сильном огне котлетах. Одним из самых изученных источников канцерогенов являются колбасы, сосиски, копчености и другое переработанное мясо. Туда зачастую добавляют нитриты, которые при попадании в ЖКТ преобразуются в нитрозамины, повышающие риск развития злокачественных образований.

Майонез, соусы и маргарин содержат трансжиры — измененные жировые молекулы, которые несут в себе канцерогенный потенциал. Если орехи, зерно и сухофрукты хранятся неправильно — в них могут появляться опасные плесневые токсины. Заплесневелые продукты нельзя «обрезать» — их нужно целиком выбрасывать. То же самое можно сказать и о хлебе.

Стоит быть осторожными и с алкоголем — его употребление увеличивает риск развития рака желудка, пищевода, печени, поджелудочной железы и других органов, связанных с желудочно-кишечным трактом. Также канцерогены могут содержаться в сладких газированных напитках, а именно в красителях и подсластителях. Например, сахарный или карамельный колер 4-метилимидазол (E150) может привести к раку крови, печени или щитовидной железы.

В диетических напитках могут использоваться искусственные подсластители, которые способны вызывать онкологические заболевания. Например, аспартам может спровоцировать риск развития рака мозга.

Где еще содержатся канцерогены

Некоторые предметы быта, которые могут содержать канцерогены:

Мебель из древесно-стружечной и древесно-волокнистой плиты может выделять формальдегид, который является канцерогенным веществом.

Многие пластиковые контейнеры и упаковки содержат бисфенол А (BPA) и фталаты, которые могут проникать в продукты питания при их нагревании или хранении.

Химические ароматизаторы в освежителях воздуха содержат фталаты и летучие органические соединения, которые при вдыхании могут оказывать негативное влияние на дыхательную систему.

Многие средства для уборки содержат агрессивные химикаты, такие как аммиак, хлор и фенолы, которые испаряются в воздух.

Кроме того, канцерогены могут содержаться в разных элементах окружающей среды, например в атмосферном воздухе. Основные источники загрязнения — промышленные предприятия, предприятия теплоэнергетики и транспорт. Кроме того, канцерогенные вещества могут присутствовать в водоемах, в том числе являющихся источниками водоснабжения. Например, мышьяк и его неорганические соединения, которые вызывают у человека опухоли мочевого пузыря, кожи и легких при поступлении в повышенных количествах с питьевой водой.

Доказанный канцерогеновый фактор — переизбыток ультрафиолета, поэтому для защиты здоровья не стоит увлекаться загаром. Стоит отметить, что, согласно многим научным исследованиям, канцерогены также могут содержаться в бензине, в частности полициклические ароматические углеводороды.

