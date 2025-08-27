Врач рассказала, как правильно выбрать растительное масло Врач Шестакова: лучше выбирать масло для жарки в стеклянной таре

Масло в стеклянной или жестяной таре лучше подходит для жарки, заявила NEWS.ru врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова. Она призвала воздержаться от использования нерафинированных масел в пластиковой упаковке.

Для жарки выбирайте рафинированные масла: оливковое, авокадо, рисовое или виноградной косточки. Лучшая упаковка ― это стекло или жестяная банка. Пластик уже хуже, лучше не использовать для нерафинированных масел. Всегда проверяйте дату изготовления. Масло не становится лучше с возрастом. После вскрытия храните масло в темном, прохладном месте ― лучше в шкафу или холодильнике, а не на столе у плиты, — сказала Шестакова.

Она уточнила, что льняное и рыжиковое масла следует хранить исключительно в холодильнике. По словам врача, предпочтение лучше отдать маслам с высоким содержанием мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров Омега-3 и Омега-9, например, оливковое или рапсовое.

Стоит ограничить масла с высоким содержанием Омега-6 ― подсолнечное, кукурузное, соевое. Их избыток в рационе может провоцировать воспаления. Не обязательно полностью исключать, но использовать в меру. Стоит также ограничивать масла с высоким содержанием насыщенных и трансжиров ― кокосовое, пальмовое, и любые гидрогенизированные масла — маргарины, спреды, кондитерские жиры, — добавила Шестакова.

Специалист объяснила, что нерафинированные масла можно есть только в холодном виде, например, заправлять ими салаты. По словам врача, у каждого масла есть температура дымления, при которой продукт начинает дымить и разрушаться, образуя канцерогены.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что употребление готовой еды из доставки часто приводит к отравлениям. По ее словам, это происходит из-за нарушения температурного режима, неправильного хранения продуктов или использования просроченных ингредиентов.