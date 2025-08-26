Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 05:30

Нутрициолог рассказала, почему стоит отказаться от доставки готовой еды

Нутрициолог Чаевская напомнила о частых отравлениях готовой едой из доставки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление готовой еды из доставки часто приводит к отравлениям, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, это происходит из-за нарушения температурного режима, неправильного хранения продуктов или использования просроченных ингредиентов.

В современном ритме жизни доставка готовых блюд стала спасением для многих. Это быстро и удобно, но за этими прелестями скрываются серьезные опасности для здоровья, о которых важно знать. Например, возможное отравление и качество продуктов. Зачастую в условиях массовых производств могут нарушаться санитарные нормы: несоблюдение температурного режима, неправильное хранение и даже использование просроченных ингредиентов, — сказала Чаевская.

Она уточнила, что иногда в целях экономии производители используют масло низкого качества или долго не меняют его при жарке. По словам нутрициолога, так в организм попадают трансжиры и канцерогены, которые могут навредить здоровью при регулярном употреблении.

Посуда и упаковка — еще один урон организму. Пластиковая посуда при нагревании выделяет бисфенол А, являющийся вредным химическим соединением. Еще готовая еда может содержать множество добавок и консервантов, усиливающих вкус. Это чревато перееданием и лишним весом, который могут спровоцировать большие порции с высоким содержанием жиров, — добавила Чаевская.

Ранее нутрициолог Надежда Чернышова заявила, что готовые салаты и супы, а также пирожные с кремом категорически нельзя хранить на кухне в условиях комнатной температуры, поскольку они начинают выделять токсины. По ее словам, эти продукты могут сохранять опасные микробы даже в холодильнике.

