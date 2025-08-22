Нутрициолог предупредила, какие продукты нельзя хранить вне холодильника

Готовые салаты и супы, а также пирожные с кремом категорически нельзя хранить на кухне в условиях комнатной температуры, поскольку они начинают выделять токсины, заявила Pravda.Ru нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, эти продукты могут сохранять опасные микробы даже в холодильнике.

Микробы, попадая в кишечник, начинают внедряться в его стенки, вызывать раздражение, так называемые кишечные инфекции. И у человека будет тошнота, рвота, понос, температура. Пока они не в организме, они уже успевают выработать свои продукты жизнедеятельности, которые для нас яд, токсин, — предупредила Чернышова.

Во избежание отравления врач также предостерегла от употребления продуктов без термической обработки и хранения кисломолочных продуктов вне холодильника. Разрезанный арбуз, в свою очередь, нужно хранить только в холоде и не более суток, добавила эксперт.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что жирная еда, которую принято считать закуской к алкоголю, может негативно влиять на организм при совместном употреблении со спиртными напитками. Это может повысить риск панкреонекроза и усилить отравление этанолом.