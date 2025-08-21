Названы продукты, которые не стоит есть вместе с алкоголем

Жирная еда, которую принято считать закуской к алкоголю, может негативно влиять на организм при совместном употреблении с спиртными напитками, заявил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с Lenta.ru. Это может повысить риск панкреонекроза и усилить отравление этанолом.

Врач также подчеркнул, что сочетание грибов с алкоголем может быть опасным. Он отметил, что в грибах могут содержаться вещества, которые при взаимодействии с этанолом превращаются в нейротоксины. Это может негативно повлиять на нервную систему.

Помимо этого, употребление острой пищи в сочетании с алкоголем может спровоцировать развитие язвы желудка, а также привести к перфорации его стенки, что чревато перитонитом.

Александр Умнов рассказал, что соленья, чипсы, вяленая рыба и прочие закуски могут способствовать дополнительному обезвоживанию организма. Это, в свою очередь, может привести к тромбозам, отекам на лице и нарушениям в работе почек.

Специалист также отметил, что употребление алкоголя может усиливать чувствительность рецепторов в желудочно-кишечном тракте, что иногда приводит к внезапной аллергии на цитрусовые.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко опровергла миф о том, что сливочное масло перед алкоголем замедляет опьянение. По ее словам, это не только бесполезно, но и вредно, так как масло может вызвать проблемы с пищеварением, замедлить работу желудка и создать ложное ощущение сытости, что лишь слегка замедлит всасывание алкоголя.