Врач поставила точку в споре о влиянии масла на скорость опьянения Врач Тимощенко: сливочное масло практически не влияет на скорость опьянения

Употребление сливочного масла перед приемом алкоголя практически не влияет на скорость опьянения, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, этот распространенный миф может даже навредить здоровью, спровоцировав проблемы с пищеварением.

Скорость наступления эффекта после употребления алкоголя зависит от целого ряда факторов: объема употребляемого алкоголя, количества съеденной пищи, особенностей ферментативной системы печени и прочего. Употребление сливочного масла перед выпиванием алкоголя с целью замедления его эффектов является укоренившимся мифом. Так делать не стоит, потому что масло может замедлять моторику желудка и создавать ощущение наполненности. Также оно немного замедляет процесс всасывания алкоголя, — пояснила Тимощенко.

Она добавила, что сочетание алкоголя с жирными продуктами может привести к тошноте и обострению хронических заболеваний. Также, по ее словам, сливочное масло, съеденное перед алкогольным застольем, увеличивает риск развития острого или обострения хронического панкреатита.

Сливочное масло может вызвать тошноту, отрыжку и даже рвоту в сочетании с употреблением алкоголя. Избыточное употребление жирной пищи в сочетании с алкоголем может спровоцировать желчную колику у лиц с желчнокаменной болезнью. Употребление жирной пищи, а именно масла, повышает риск развития острого или обострения хронического панкреатита у предрасположенных лиц, — резюмировала Тимощенко.

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что употребление алкогольных напитков перед полетом значительно повышает нагрузку на сердце. По его словам, это обусловлено повышенной нагрузкой на организм из-за нехватки кислорода и пониженного давления на борту. При этом он отметил, что реакцию человека на алкоголь во время полета трудно предугадать.