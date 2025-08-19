Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 07:05

Врач поставила точку в споре о влиянии масла на скорость опьянения

Врач Тимощенко: сливочное масло практически не влияет на скорость опьянения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление сливочного масла перед приемом алкоголя практически не влияет на скорость опьянения, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, этот распространенный миф может даже навредить здоровью, спровоцировав проблемы с пищеварением.

Скорость наступления эффекта после употребления алкоголя зависит от целого ряда факторов: объема употребляемого алкоголя, количества съеденной пищи, особенностей ферментативной системы печени и прочего. Употребление сливочного масла перед выпиванием алкоголя с целью замедления его эффектов является укоренившимся мифом. Так делать не стоит, потому что масло может замедлять моторику желудка и создавать ощущение наполненности. Также оно немного замедляет процесс всасывания алкоголя, — пояснила Тимощенко.

Она добавила, что сочетание алкоголя с жирными продуктами может привести к тошноте и обострению хронических заболеваний. Также, по ее словам, сливочное масло, съеденное перед алкогольным застольем, увеличивает риск развития острого или обострения хронического панкреатита.

Сливочное масло может вызвать тошноту, отрыжку и даже рвоту в сочетании с употреблением алкоголя. Избыточное употребление жирной пищи в сочетании с алкоголем может спровоцировать желчную колику у лиц с желчнокаменной болезнью. Употребление жирной пищи, а именно масла, повышает риск развития острого или обострения хронического панкреатита у предрасположенных лиц, — резюмировала Тимощенко.

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что употребление алкогольных напитков перед полетом значительно повышает нагрузку на сердце. По его словам, это обусловлено повышенной нагрузкой на организм из-за нехватки кислорода и пониженного давления на борту. При этом он отметил, что реакцию человека на алкоголь во время полета трудно предугадать.

алкоголь
врачи
здоровье
болезни
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российской делегации пришлось платить за авиатопливо наличными на Аляске
Удар по «Азову» и Купянск в окружении: новости СВО на утро 19 августа
Названы витамины и минералы, необходимые мужчинам для зачатия ребенка
В Роскомнадзоре раскрыли, что сразу нужно сделать при звонке от мошенника
В США отреагировали на нежелание Украины признать Донбасс российским
В Брянской области пресекли попытку ВСУ прорваться через границу
В Рязанской области возросло число погибших при взрыве на заводе
Российские военные ликвидировали два отделения «Азова» в ДНР
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 августа: инфографика
Юрист ответил, что грозит владельцам игровой комнаты со щенками мальтипу
Названо число сбитых в России беспилотников ВСУ
В США отказались отправлять оружие Украине бесплатно
«Сложнее договариваться»: депутат о четырехсторонней встрече по Украине
Врач поставила точку в споре о влиянии масла на скорость опьянения
«Целей добился»: в ГД высказались о встрече Трампа с Зеленским
Президент Узбекистана высоко оценил политику Алиева
Готовим закуску «Объедение» из баклажанов: съедят до зимы
Уничтожили взвод ВСУ и обступили Купянск: успехи ВС РФ к утру 19 августа
Названы витамины и минералы, необходимые беременным
Утро в российском регионе началось с атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.