Россиян предупредили о рисках употребления алкоголя перед полетом Нарколог Тюрин заявил, что алкоголь перед полетом повышает нагрузку на сердце

Употребление алкогольных напитков перед полетом значительно повышает нагрузку на сердце, предупредил врач-нарколог Андрей Тюрин. По его словам, которые приводит Lenta.ru, это обусловлено повышенной нагрузкой на организм из-за нехватки кислорода и пониженного давления на борту. При этом реакцию человека на алкоголь во время полета трудно предугадать.

Как отметил Тюрин, некоторые пассажиры могут потерять сознание. Это повышает риск тромбоза из-за длительной неподвижности тела. При этом другие пассажиры могут начать вести себя агрессивно.

Кроме того, продолжил врач, во время полета алкоголь повышает частоту пульса и провоцирует спазм сосудов. Он также усиливает обезвоживание организма. Это серьезно увеличивает риск гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.

Ранее Тюрин предупредил, что этанол и продукты его распада, содержащиеся в алкогольных напитках, представляют опасность для здоровья. По его словам, эти вещества могут вызвать рак печени, поджелудочной железы, желудка, кишечника, гортани и молочных желез.