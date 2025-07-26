Раскрыты страшные последствия употребления всего одного бокала вина в день

Раскрыты страшные последствия употребления всего одного бокала вина в день Нарколог Тюрин: даже один бокал вина в день может спровоцировать рак

Этанол и продукты его распада, содержащиеся в алкогольных напитках, представляют опасность для здоровья, рассказал Lenta.ru нарколог Андрей Тюрин. По его словам, эти вещества могут вызвать рак печени, поджелудочной железы, желудка, кишечника, гортани и молочных желез.

Риск возрастает при употреблении спиртных напитков даже в малых дозах: например, всего один бокал вина в день увеличивает вероятность рака груди на 7–10 процентов, — поделился эксперт с изданием.

Помимо этого, чрезмерное употребление спиртных напитков оказывает негативное воздействие на функционирование поджелудочной железы, что может вызвать развитие острого и хронического панкреатита, а также сахарного диабета второго типа.

По словам врача, печень также подвергается негативному воздействию алкоголя: жировой гепатоз может прогрессировать до алкогольного гепатита, а затем — до цирроза, который часто становится причиной смерти.

Тюрин добавил, что алкоголь также вредит сердечно-сосудистой системе, повышая давление и вызывая аритмию. Это увеличивает риск инфарктов и инсультов. Также он ослабляет иммунитет и поражает нервную систему, приводя к депрессии, тревожности, психозу и деменции.

Врач подчеркнул, что у 20% людей с зависимостью может возникнуть синдром Вернике-Корсакова — это серьезное заболевание, которое поражает нервную систему и приводит к потере памяти и проблемам с координацией.

Ранее психолог рассказала о типичном заблуждении, которое часто встречается в процессе терапии людей, страдающих от алкогольной зависимости. Эксперт утверждает, что родственники алкоголика зачастую способствуют развитию его пагубной привычки, что препятствует его выздоровлению. Только когда они прекращают это делать, появляется возможность для исцеления.