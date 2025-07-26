Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 19:31

Раскрыты страшные последствия употребления всего одного бокала вина в день

Нарколог Тюрин: даже один бокал вина в день может спровоцировать рак

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этанол и продукты его распада, содержащиеся в алкогольных напитках, представляют опасность для здоровья, рассказал Lenta.ru нарколог Андрей Тюрин. По его словам, эти вещества могут вызвать рак печени, поджелудочной железы, желудка, кишечника, гортани и молочных желез.

Риск возрастает при употреблении спиртных напитков даже в малых дозах: например, всего один бокал вина в день увеличивает вероятность рака груди на 7–10 процентов, — поделился эксперт с изданием.

Помимо этого, чрезмерное употребление спиртных напитков оказывает негативное воздействие на функционирование поджелудочной железы, что может вызвать развитие острого и хронического панкреатита, а также сахарного диабета второго типа.

По словам врача, печень также подвергается негативному воздействию алкоголя: жировой гепатоз может прогрессировать до алкогольного гепатита, а затем — до цирроза, который часто становится причиной смерти.

Тюрин добавил, что алкоголь также вредит сердечно-сосудистой системе, повышая давление и вызывая аритмию. Это увеличивает риск инфарктов и инсультов. Также он ослабляет иммунитет и поражает нервную систему, приводя к депрессии, тревожности, психозу и деменции.

Врач подчеркнул, что у 20% людей с зависимостью может возникнуть синдром Вернике-Корсакова — это серьезное заболевание, которое поражает нервную систему и приводит к потере памяти и проблемам с координацией.

Ранее психолог рассказала о типичном заблуждении, которое часто встречается в процессе терапии людей, страдающих от алкогольной зависимости. Эксперт утверждает, что родственники алкоголика зачастую способствуют развитию его пагубной привычки, что препятствует его выздоровлению. Только когда они прекращают это делать, появляется возможность для исцеления.

алкоголики
последствия
наркологи
онкология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эффектное падение авиабомб на ВСУ попало на видео
В Петербурге женщина сутками кошмарит соседей тревожными звуками
Мединский разнес Умерова, трагедия с Ан-24, удержание бойца СВО: что дальше
Россияне предпочли айфонам игрушки лабубу
В США забили тревогу из-за «зловещего» сигнала Путина
Стало известно о бегстве ВСУ на одном направлении
В семье Кудрявцевой и Макарова снова скандал. Почему они не разводятся?
Известный хирург из Калмыкии погиб при атаке ВСУ под Ростовом
Пугачева не смогла пройти мимо кадров с отдыха Меньшикова в Италии
Экономист спрогнозировал скорый крах доллара
Раскрыты страшные последствия употребления всего одного бокала вина в день
В китайской пустыне нашли точную копию авианосца США
Названы главные виновники потемнения зубов
Составлен список новейших российских БЭК: что известно о морских дронах РФ
«Весь мир ощущает ветер войны»: Орбан об угрозе глобальной катастрофы
Пьяная россиянка сорвала детские рисунки и попала под уголовное дело
Трамп взялся за урегулирование еще одного военного конфликта
Готовлю заливной пирог из капусты на кефире — семья умоляет повторить
Мертвого мужчину извлекли из-под завалов дома после взрыва газа в Саратове
В Китае казнили молодого актера
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.