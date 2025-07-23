Психолог рассказала о распространенной ошибке при лечении алкоголиков Психолог Василькова: чтобы помочь алкоголику, надо перестать его спасать

Иногда, чтобы помочь алкоголику, нужно перестать его «спасать», заявила психолог Татьяна Василькова в беседе с KP.RU. По ее словам, нередко алкоголик пьет, чтобы его спасали близкие, поскольку он чувствует себя значимым и нужным.

Нередко алкоголик пьет, чтобы его спасали. Тогда он чувствует себя нужным и значимым. Чтобы помочь алкоголику, надо перестать его спасать. Только тогда есть шанс на излечение, – пояснила эксперт.

Главный врач клиники «Алкомед» кандидат медицинских наук Николай Чередниченко заявил, что ключевым отличием алкоголизма от бытового пьянства является сформировавшееся сильное влечение к спиртным напиткам. По его мнению, бытовым пьянством можно считать употребление алкоголя раз в неделю в опьяняющих дозах.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выразил мнение, что собственники алкомаркетов способствуют серьезному демографическому упадку и фактически содействуют алкогольному терроризму. Глава региона считает, что отрицать существующую проблему пьянства — значит игнорировать очевидные факты и данные многих статистических исследований.