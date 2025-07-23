Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 11:16

Психолог рассказала о распространенной ошибке при лечении алкоголиков

Психолог Василькова: чтобы помочь алкоголику, надо перестать его спасать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иногда, чтобы помочь алкоголику, нужно перестать его «спасать», заявила психолог Татьяна Василькова в беседе с KP.RU. По ее словам, нередко алкоголик пьет, чтобы его спасали близкие, поскольку он чувствует себя значимым и нужным.

Нередко алкоголик пьет, чтобы его спасали. Тогда он чувствует себя нужным и значимым. Чтобы помочь алкоголику, надо перестать его спасать. Только тогда есть шанс на излечение, – пояснила эксперт.

Главный врач клиники «Алкомед» кандидат медицинских наук Николай Чередниченко заявил, что ключевым отличием алкоголизма от бытового пьянства является сформировавшееся сильное влечение к спиртным напиткам. По его мнению, бытовым пьянством можно считать употребление алкоголя раз в неделю в опьяняющих дозах.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выразил мнение, что собственники алкомаркетов способствуют серьезному демографическому упадку и фактически содействуют алкогольному терроризму. Глава региона считает, что отрицать существующую проблему пьянства — значит игнорировать очевидные факты и данные многих статистических исследований.

врачи
психологи
алкоголики
лечение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ереване раскрыли детали решения по национализации «Электросетей»
Дети с особыми потребностями посетили соколиный центр «Камчатка»
Забайкальский край представит свою экспозицию в рамках ВЭФ-2025
Турция разработала гиперзвуковое оружие
Делегация России вылетела в Стамбул для переговоров
Концерт «КИНО&МУЗЫКА» состоится в ЦСИ «Марс» в Москве
«Мама, забери меня»: экс-боец ЧВК «Вагнер» вспомнил о боях за Артемовск
Главком ВСУ признал большие проблемы в украинской армии
В России рассмотрят инициативу о кредитных каникулах при одном факторе
В Госдуме посоветовали не переживать из-за проекта о круглогодичном призыве
В Великобритании внезапно ожил мужчина, чье сердце не билось почти час
Олимпийская чемпионка назвала причину поражений синхронисток из РФ на ЧМ
Раскрыт срок для главреда Baza за «покупку» полицейских
В Минтрансе предупредили российские аэропорты на фоне задержек рейсов
Политолог высказался о возможном влиянии на Трампа со стороны жены
Японец десять лет хранил труп умершей матери в туалете
Франция резко осудила Зеленского из-за нового закона
Дети мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку в Обнинске
В Госдуме раскрыли, сколько россиян получают зарплату на уровне МРОТ
Энергетик оценил перспективы нового месторождения нефти и газа в Польше
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.