Онколог оценил риски курения кальяна

Курение кальяна увеличивает риск возникновения рака в два–пять раз, рассказал RT заведующий отделением торакальный онкологии ФГБУ «СПб НИИФ» Андрей Нефедов. Как отметил специалист, мнение о том, что кальян безопаснее сигарет — это миф.

Люди думают, что кальян безопаснее, потому что вдыхаемый дым якобы фильтруется через воду. На самом деле вода никак не задерживает канцерогены и токсичные вещества, которые выделяются при нагревании табака. Кроме того, во время одной сессии человек может выкурить объем никотина, равный 50—100 сигаретам, — рассказал Нефедов.

Врач подчеркнул, что при курении кальяна большая доза никотина поступает в организм одномоментно. Он призвал не забывать, что никотиновая зависимость от курения кальяна развивается также, как и от сигарет.

Ранее врач Наталья Хохлова рассказала, что в вейпах и электронных сигаретах содержится столько же канцерогенов, как и в обычных сигаретах. Она отметила, что в зоне особого риска находятся молодые мужчины и женщины.