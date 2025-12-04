Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 14:16

Онколог оценил риски курения кальяна

Онколог Нефедов: кальян увеличивает риск возникновения рака в несколько раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Курение кальяна увеличивает риск возникновения рака в два–пять раз, рассказал RT заведующий отделением торакальный онкологии ФГБУ «СПб НИИФ» Андрей Нефедов. Как отметил специалист, мнение о том, что кальян безопаснее сигарет — это миф.

Люди думают, что кальян безопаснее, потому что вдыхаемый дым якобы фильтруется через воду. На самом деле вода никак не задерживает канцерогены и токсичные вещества, которые выделяются при нагревании табака. Кроме того, во время одной сессии человек может выкурить объем никотина, равный 50—100 сигаретам, — рассказал Нефедов.

Врач подчеркнул, что при курении кальяна большая доза никотина поступает в организм одномоментно. Он призвал не забывать, что никотиновая зависимость от курения кальяна развивается также, как и от сигарет.

Ранее врач Наталья Хохлова рассказала, что в вейпах и электронных сигаретах содержится столько же канцерогенов, как и в обычных сигаретах. Она отметила, что в зоне особого риска находятся молодые мужчины и женщины.

курение
кальяны
врачи
мифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Остановить инициативу»: на Западе озвучили «суровую правду» о помощи Киеву
Турция призвала снизить градус напряженности в акватории Черного моря
Россия пообещала ответ на строительство завода для Украины в Дании
Диетолог напомнила о пользе мандаринов в зимний сезон
Родственники экс-жены Ефремова Качалиной скрывают место ее похорон
«Чувствуешь себя уверенно»: актер Ткаченко рассказал о своем «талисмане»
Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую гелевый шар
В Севастополе сообщили об отражении атаки украинских БПЛА
Названа ошибка москвичей, попавших в больницу после травли тараканов
«Закон надо уважать»: Черчесов оценил идею расширения Fan ID
Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море
«Вызывает много вопросов»: нарколог о пытках в подмосковном рехабе
Россияне массово жалуются на сбои в работе популярного маркетплейса
В администрации Путина назвали будущего «гиганта» мировой экономики
Корстин раскрыла, почему решила работать в Единой лиге ВТБ
Столичные росгвардейцы поймали напавшего на студентов мужчину
«Приоритет один»: в ГД ответили на вопрос об ограничении FaceTime в России
Партнер Ростеха разработал нейросеть для сокращения очередей на АЗС
Украинские дроны ударили по мирным жителям Белгородщины
Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.