Врач назвала страшное последствие курения кальяна

Через курение кальяна можно заразиться туберкулезом, заявила РИАМО инфекционист Вера Сережина. Она предупредила, что кальян создает влажную среду, где активно размножаются бактерии, вирусы и грибки. Они могут привести к заболеваниям дыхательных путей и даже спровоцировать онкологические процессы.

Совместное использование кальяна значительно повышает вероятность передачи инфекций. Если в компании есть человек со скрытым заболеванием дыхательных путей, микробы из его ротоглотки попадают в общую среду кальяна — в трубки и колбу. Особенно устойчивыми и опасными являются микобактерии туберкулеза, — отметила Сережина.

Более того, влажная среда кальяна создает условия для размножения опасных актиномицетов. Эти бактерии могут проникать через ротоглотку в лимфатическую систему и дыхательные пути, провоцируя онкологические заболевания. Опасность заключается в том, что на ранних стадиях процесс протекает бессимптомно, заключила врач.

Врач Светлана Наумова ранее заявила, что привычки, такие как курение, несбалансированное питание и чрезмерное использование гаджетов, могут ухудшать работу мозга. Она подчеркнула, что сигареты и кальяны вызывают кислородное голодание клеток мозга.