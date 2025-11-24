День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 18:05

Врач развеяла миф об электронных сигаретах

Врач Хохлова: вейпы не являются более здоровой альтернативой сигаретам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В вейпах и электронных сигаретах содержится столько же канцерогенов, как и в обычных сигаретах, рассказала «Радио 1» врач центра здоровья Люберецкой областной больницы Наталья Хохлова. Она отметила, что в зоне особого риска находятся молодые мужчины и женщины.

Чаще всего электронными сигаретами и вейпами пользуются молодые мужчины и женщины. Они утешают себя тем, что это не настолько вредно, как обычное курение, но это обман. В электронных сигаретах канцерогенов ничуть не меньше, чем в обычной сигарете, — рассказала Хохлова.

Врач отметила, что в случае возникновения проблем со здоровьем из-за вейпов подросткам некуда обратиться: профильные центры принимают пациентов только старше 18 лет. По ее мнению, в данном вопросе важна точность диагностики.

Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что продолжительное курение повышает риск развития инфаркта и инсульта, а также гипертонии. Он напомнил, что эта вредная привычка негативно влияет не только на легкие, но и на организм в целом.

вейпы
врачи
курение
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переговоры между Украиной и США в Женеве оказались напряженными
В Петербурге могут смягчить правила оплаты парковки
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро жителей Владимирской области умерли от суррогатного алкоголя
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.