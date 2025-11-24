Врач развеяла миф об электронных сигаретах

В вейпах и электронных сигаретах содержится столько же канцерогенов, как и в обычных сигаретах, рассказала «Радио 1» врач центра здоровья Люберецкой областной больницы Наталья Хохлова. Она отметила, что в зоне особого риска находятся молодые мужчины и женщины.

Чаще всего электронными сигаретами и вейпами пользуются молодые мужчины и женщины. Они утешают себя тем, что это не настолько вредно, как обычное курение, но это обман. В электронных сигаретах канцерогенов ничуть не меньше, чем в обычной сигарете, — рассказала Хохлова.

Врач отметила, что в случае возникновения проблем со здоровьем из-за вейпов подросткам некуда обратиться: профильные центры принимают пациентов только старше 18 лет. По ее мнению, в данном вопросе важна точность диагностики.

Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что продолжительное курение повышает риск развития инфаркта и инсульта, а также гипертонии. Он напомнил, что эта вредная привычка негативно влияет не только на легкие, но и на организм в целом.