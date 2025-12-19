Сразу четыре российских аэропорта прекратили работу Росавиация: в Калуге, Пензе с Саратовом и Тамбове закрыли аэропорты

Аэропорты Калуги (Грабцево), Пензы, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) временно прекратили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, воздушные гавани не принимают и не выпускают гражданские самолеты для обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что в волгоградском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации не уточняли, на какой срок введены ограничения и какие именно рейсы могут быть затронуты. Пассажиров призвали следить за расписанием самолетов и обновлять актуальную информацию.

До этого в аэропортах Краснодара и Тамбова также были введены дополнительные временные ограничения на выполнение авиарейсов. Кореняко пояснил, что эти меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Также аэропорты Магаса, Грозного и Владикавказа временно прекращали работу. Они не принимали и не отправляли самолеты ради обеспечения безопасности полетов.