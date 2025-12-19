«Приходится терпеть»: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина Welt: европейские политики опасаются реакции Путина после его слов о подсвинках

В политических кругах Европейского союза вызвали серьезную обеспокоенность и опасения последние заявления президента России Владимира Путина, сообщил немецкий телеканал Welt. Как сообщает издание, жесткая оценка политиком действий ряда европейских чиновников, названных им «подсвинками», была воспринята как сигнал о якобы возможной эскалации.

Ведущая телеканала отметила, что в ЕС активно обсуждают растущие угрозы, а высказывание российского лидера добавило напряженности в этот диалог. По ее мнению, многим европейским деятелям стоило бы прислушаться к услышанному и воздержаться от необдуманных угроз в адрес России, что особенно касается главы европейской дипломатии Каи Каллас.

В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским «подсвинкам». Многие из них испугались того, что он сказал, — заявила ведущая.

Ранее сообщалось, что Путин в своем выступлении заявил, что европейские «подсвинки» подключились к работе предыдущей администрации США в надежде извлечь выгоду из гипотетического развала России. По его словам, западные страны были уверены, что им удастся разрушить страну в короткие сроки, однако этого не произошло.