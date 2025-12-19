Лучше в тюрьму, чем в могилу: как Украину превращают в страну уголовников

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила, что многие граждане страны предпочитают тюрьму службе в ВСУ. По ее словам, с этим связаны участившиеся случаи самовольного оставления воинских частей. Опрошенные NEWS.ru эксперты называют такую тенденцию объяснимой: в отличие от обычных граждан, заключенных в украинскую армию набирают только с их согласия. Может ли дело дойти до принудительной мобилизации арестантов — в материале NEWS.ru.

Что Решетилова сказала про ВСУ

По словам Решетиловой, граждане Украины нередко делают выбор в пользу самовольного оставления части (СОЧ), лишь бы не погибнуть на фронте. Одной из причин она считает низкую мотивированность новобранцев — именно поэтому украинские власти фиксируют большое количество таких эпизодов в учебных центрах.

«Другая причина — риск для жизни. Выбор между гибелью на войне или попаданием на несколько лет в тюрьму люди часто делают в пользу тюрьмы», — добавила омбудсмен в беседе с украинским изданием «Главред».

Решетилова также рассказала о тотальном недоверии солдат ВСУ к командирам. По ее словам, главная проблема — не столько в личных качествах офицеров, сколько в конвейерном процессе отправки людей в бой.

«Бывает, что командир не успевает увидеть бойца, но отдает ему приказ заходить на позицию. То есть нет времени на то, чтобы построить вот эти мостики», — подчеркнула омбудсмен.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru назвал тенденцию к дезертирству в рядах ВСУ вполне объяснимой.

«В тюрьме человек остается жив, а в составе ВСУ шансов у него на это немного. Украинский уголовный кодекс предполагает за дезертирство от трех до пяти лет лишения свободы. И все чаще люди делают выбор в пользу даже такого весьма немаленького заключения», — пояснил парламентарий.

Почему бойцы ВСУ бегут из армии

В ноябре 2025 года украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщило, что количество открытых уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ с февраля 2022 года превысило 311 тысяч. Позже офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа сведения о числе таких инцидентов.

18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что дезертирство в ВСУ стало массовым. При этом количество ежемесячно мобилизуемых сократилось с 28 тысяч до 14 тысяч в ноябре. По словам Герасимова, это доказывает, что численность украинской армии устойчиво снижается.

Журавлев отмечает: украинское командование бросает личный состав, как в топку — лишь бы заткнуть дыры на тех участках фронта, где ВСУ приказывают держать оборону.

«Естественно, это катастрофические потери. Все, кого ВС РФ берут в плен, рассказывают, что их бросают на фронт чуть ли не прямо с улицы — без подготовки, а порой и без соответствующего оснащения», — добавил он.

Как в ВСУ набирают заключенных

Мобилизация на Украине проводится исключительно насильственным путем — на это минувшим летом обращал внимание депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. По словам парламентария, сотрудники ТЦК и полиции фактически открыли охоту на граждан.

В то же время для заключенных в украинских колониях мобилизация носит добровольный характер. В мае 2024 года президент страны Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий набирать в вооруженные силы осужденных, которые дали на это свое согласие. Командиры подразделений тоже имеют право согласиться или отказать в приеме таких новобранцев.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru подтвердил: заставить украинских арестантов служить против их воли невозможно.

«Насильно отправить заключенного на фронт нельзя, и дело тут не только в законе, но и в самом контингенте. Это люди, готовые к радикальным решениям и открытой конфронтации ради защиты своей жизни», — объяснил он.

Тех же, кто соглашается вступить в ряды военнослужащих, обычно отправляют на самые «проблемные» участки, рассказал политолог и историк Владимир Скачко.

«Осужденных редко отправляют в подсобные службы — они воюют на передовой. Их могут распределять в штурмовые отряды или использовать для выполнения специфических функций», — отметил собеседник NEWS.ru.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец рассказал NEWS.ru, что вчерашних арестантов на передовой, как правило, тоже ждет незавидная судьба.

«Их бросают на самые тяжелые участки, чтобы они там и погибли. Потому что они таким образом, в общем-то, и искупают свою вину перед украинским народом. В результате с фронта успевают привезти гигантское количество контуженных, а еще больше безногих, безруких, одноглазых, безухих зэков. Но зачастую просто добивают там, чтобы не было возни, и там же зарывают где-нибудь под кустиком, не поставив даже палочку для обозначения места захоронения», — добавил эксперт.

Станет ли мобилизация заключенных на Украине обязательной

Минюст Украины в сентябре 2025 года сообщил, что всего за время действия закона для прохождения службы из колоний освободились около 10 тысяч человек — это гораздо меньше, чем численность насильно мобилизованных украинцев, которые чисты перед законом.

Несмотря на такие скромные результаты, Килинкаров усомнился, что мобилизация заключенных в ВСУ может стать принудительной.

«С точки зрения юридических норм сомнительно, что мобилизация для такой категории может стать обязательной: за одно преступление не может быть двух наказаний. Они уже отбывают срок. Сейчас они могут сменить свой статус добровольно. Но принудительно отправить человека из тюрьмы на фронт — это правовой нонсенс», — сказал экс-нардеп.

Однако Журавлев придерживается иного мнения.

«Уверен, что рано или поздно кому-то в Киеве придет в голову, что заключенных можно использовать на передовой, и тогда, конечно, им будет уже не отвертеться — Украина давно уже превратилась в недогосударство без всяких законов и правил», — резюмировал депутат.

