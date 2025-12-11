Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 05:00

Розовые трусики, геи, эскортницы: как ВСУ превратились в клоунские войска

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украинские военторги начали предлагать военнослужащим ВСУ экипировку ярко-розового цвета. Теперь бойцы скупают «гламурную» форму, амуницию и аксессуары, в которых красуются на передовой. Но это не все «отклонения», свойственные современной украинской армии, — в ее рядах успели заметить представителей ЛГБТ-сообщества (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), неформалов и даже эскортниц. Что не так с моральным обликом ВСУ и куда смотрит командование — в материале NEWS.ru.

Зачем ВСУ розовая форма

В украинском сегменте соцсетей стали появляться объявления о продаже розовой тактической одежды и экипировки в местных военторгах. В этом оттенке солдаты могут приобрести наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальные маячки, компасы и даже чехлы для бронеплит.

Некоторые магазины в качестве отзывов публикуют фотографии бойцов ВСУ в розовой форме, сделанные в зоне боевых действий. На некоторые аксессуары также нанесен принт Hello Kitty.

Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что выбор такой формы вызывает вопросы — хотя бы потому, что розовый оттенок нарушает все правила маскировки.

«Я в своей жизни много чего видел, но такого никогда. Это же не костюм-невидимка, а изыски модельеров, которые не знают, куда девать деньги, если они у них появляются. Сегодня на многих направлениях бойцам ВСУ лучше просто сдаться в плен и не мучиться — тогда им дадут другие костюмы», — подчеркнул эксперт.

По мнению военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» полковника в отставке Виктора Баранца, розовая форма на бойцах ВСУ может быть как обычным «мужским приколом», так и свидетельством большого количества представителей ЛГБТ в украинских войсках.

«Сейчас подобное характерно для ВСУ. Военные в окопах жалуются на это явление, которое все чаще наблюдается в рядах украинской армии. Это западные ценности, которые привнесены в ВСУ», — заметил собеседник NEWS.ru.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Есть ли в ВСУ гей-батальоны

Бежавшая с Украины спортсменка Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в Нацгвардии, в начале этого года рассказывала о наличии ЛГБТ-батальонов в ВСУ. По ее словам, такие подразделения работают в тылу и в основном используются для привлечения денег.

«Набрали там 15 человек, так сказать, которые себя заявляют нетрадиционными персонами, и их пиарят, что вот у нас тоже такое есть. А дальше, самое главное для Украины, ну что? Дайте грошей! У нас тут это — небинарный батальон», — объясняла Жалинская.

Более того, в качестве спикера ВСУ некоторое время служила Сара Эштон-Чирилло — трансгендер из США. С начала СВО она успела поработать журналистом, военным врачом и даже чиновницей в небольшом поселке в Харьковской области. В 2023 году Чирилло в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявила, что в украинской армии служат около 5000 лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Что не так с моралью в украинской армии

Представителями ЛГБТ-сообщества в украинской армии дело не ограничивается. Военно-политический эксперт и советник главы ДНР Ян Гагин рассказывал, что вместе с подразделениями ВСУ на передовой присутствуют так называемые женские «отряды комфорта», призванные оказывать бойцам интимные услуги. По словам Гагина, их представительницы активно делились в соцсетях контентом из приграничных районов Курской области после нападения ВСУ на регион.

«Оружие они держали в руках не совсем так, как его держат боевики-мужчины. Это говорит о том, что для этих женщин вообще в новинку носить эту форму, в новинку держать это оружие. Либо это были постановочные кадры для украинского ЦИПСО, либо это были барышни каких-то военачальников, своего рода военный эскорт, которым они, скорее всего, и являлись», — подчеркнул он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В сентябре 2024 года ВС РФ взяли в плен в Курской области двух женщин, одна из которых оказалась стрип-моделью. Об этом бойцы узнали, разблокировав изъятый у девушки смартфон.

Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов в разговоре с NEWS.ru отметил, что ценностные ориентиры на Украине сегодня очень сильно сбиты — это не может не отражаться на моральном облике армии.

«И если наши предки традиционно шли на поле боя в чистом белье, то сегодня, как мы видим у наших бывших соотечественников, пораженных вирусом политического украинства, им куда важнее кружевные розовые трусики, независимо от того, мужские они или женские. Также среди вээсушников очень популярна субкультура аниме. Их люди живут в состоянии измененного сознания и воспринимают мир совсем неадекватно. Подобные приблуды, связанные с военными аксессуарами в розовых и ярких цветах, нехарактерных для ведения боевых действий, будут увеличиваться у них в гарнизонах», — уверен Рогов.

Читайте также:

Дедовщина, садизм и рабство: во что превратились ВСУ при Зеленском

Вся Украина хочет сдаться, Зеленский — против: почему он так боится мира

Зеленского — на вилы: кто и почему готовит военный переворот на Украине

Украина
ВСУ
обмундирование
аксессуары
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленинградской области объявили воздушную тревогу
Как понять сон о пьяном человеке: главные толкования
Розовые трусики, геи, эскортницы: как ВСУ превратились в клоунские войска
Глава крупной компании на Дальнем Востоке пойдет под суд
Российские филологи выбрали слово года
Пострадавшим от телефонных мошенников россиянам рассказали, что надо делать
Пулково временно стал запасным аэродромом
Названы гормональные исследования, которые стоит пройти каждому мужчине
Президента Польши удивили планы собственного Генштаба
Мигранты, инфляция, цензура: Евросоюз медленно умирает, дальше — фашизм
Мединский нашел способ трудоустроить героев СВО в школы
Трамп не стал скрывать разнос, который устроил европейским партнерам
В США запустили продажу «Золотой карты Трампа»
Гороскоп 11 декабря: не упускаем возможности, достигаем компромисса
В НИЦЭМ озвучили, когда в России выпустят онковакцину
Раскрыт средний размер социальной пенсии в России
«Карточный блеф»: МИД РФ раскрыл, на что идет Киев ради срыва переговоров
ПВО сбила еще 26 дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы
Известную российскую биатлонистку внесли в «черный список» на Украине
«Забил на кураторов». Зеленского сливают и Трамп, и Байден: что с ним будет
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.