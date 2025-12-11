Розовые трусики, геи, эскортницы: как ВСУ превратились в клоунские войска

Украинские военторги начали предлагать военнослужащим ВСУ экипировку ярко-розового цвета. Теперь бойцы скупают «гламурную» форму, амуницию и аксессуары, в которых красуются на передовой. Но это не все «отклонения», свойственные современной украинской армии, — в ее рядах успели заметить представителей ЛГБТ-сообщества (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), неформалов и даже эскортниц. Что не так с моральным обликом ВСУ и куда смотрит командование — в материале NEWS.ru.

Зачем ВСУ розовая форма

В украинском сегменте соцсетей стали появляться объявления о продаже розовой тактической одежды и экипировки в местных военторгах. В этом оттенке солдаты могут приобрести наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальные маячки, компасы и даже чехлы для бронеплит.

Некоторые магазины в качестве отзывов публикуют фотографии бойцов ВСУ в розовой форме, сделанные в зоне боевых действий. На некоторые аксессуары также нанесен принт Hello Kitty.

Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что выбор такой формы вызывает вопросы — хотя бы потому, что розовый оттенок нарушает все правила маскировки.

«Я в своей жизни много чего видел, но такого никогда. Это же не костюм-невидимка, а изыски модельеров, которые не знают, куда девать деньги, если они у них появляются. Сегодня на многих направлениях бойцам ВСУ лучше просто сдаться в плен и не мучиться — тогда им дадут другие костюмы», — подчеркнул эксперт.

По мнению военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» полковника в отставке Виктора Баранца, розовая форма на бойцах ВСУ может быть как обычным «мужским приколом», так и свидетельством большого количества представителей ЛГБТ в украинских войсках.

«Сейчас подобное характерно для ВСУ. Военные в окопах жалуются на это явление, которое все чаще наблюдается в рядах украинской армии. Это западные ценности, которые привнесены в ВСУ», — заметил собеседник NEWS.ru.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Есть ли в ВСУ гей-батальоны

Бежавшая с Украины спортсменка Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в Нацгвардии, в начале этого года рассказывала о наличии ЛГБТ-батальонов в ВСУ. По ее словам, такие подразделения работают в тылу и в основном используются для привлечения денег.

«Набрали там 15 человек, так сказать, которые себя заявляют нетрадиционными персонами, и их пиарят, что вот у нас тоже такое есть. А дальше, самое главное для Украины, ну что? Дайте грошей! У нас тут это — небинарный батальон», — объясняла Жалинская.

Более того, в качестве спикера ВСУ некоторое время служила Сара Эштон-Чирилло — трансгендер из США. С начала СВО она успела поработать журналистом, военным врачом и даже чиновницей в небольшом поселке в Харьковской области. В 2023 году Чирилло в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявила, что в украинской армии служат около 5000 лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Что не так с моралью в украинской армии

Представителями ЛГБТ-сообщества в украинской армии дело не ограничивается. Военно-политический эксперт и советник главы ДНР Ян Гагин рассказывал, что вместе с подразделениями ВСУ на передовой присутствуют так называемые женские «отряды комфорта», призванные оказывать бойцам интимные услуги. По словам Гагина, их представительницы активно делились в соцсетях контентом из приграничных районов Курской области после нападения ВСУ на регион.

«Оружие они держали в руках не совсем так, как его держат боевики-мужчины. Это говорит о том, что для этих женщин вообще в новинку носить эту форму, в новинку держать это оружие. Либо это были постановочные кадры для украинского ЦИПСО, либо это были барышни каких-то военачальников, своего рода военный эскорт, которым они, скорее всего, и являлись», — подчеркнул он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В сентябре 2024 года ВС РФ взяли в плен в Курской области двух женщин, одна из которых оказалась стрип-моделью. Об этом бойцы узнали, разблокировав изъятый у девушки смартфон.

Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов в разговоре с NEWS.ru отметил, что ценностные ориентиры на Украине сегодня очень сильно сбиты — это не может не отражаться на моральном облике армии.

«И если наши предки традиционно шли на поле боя в чистом белье, то сегодня, как мы видим у наших бывших соотечественников, пораженных вирусом политического украинства, им куда важнее кружевные розовые трусики, независимо от того, мужские они или женские. Также среди вээсушников очень популярна субкультура аниме. Их люди живут в состоянии измененного сознания и воспринимают мир совсем неадекватно. Подобные приблуды, связанные с военными аксессуарами в розовых и ярких цветах, нехарактерных для ведения боевых действий, будут увеличиваться у них в гарнизонах», — уверен Рогов.

