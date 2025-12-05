Вся Украина хочет сдаться, Зеленский — против: почему он так боится мира

Вся Украина хочет сдаться, Зеленский — против: почему он так боится мира

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти страны признать «очень тяжелую правду». По его словам, в будущем году Киев потеряет еще больше людей и территорий, при этом предложенные ему условия мира останутся прежними. Еще год назад риторика бывшего министра была куда более воинственной. Почему правду о положении дел на поле боя признают даже украинские чиновники, но старательно игнорирует президент Владимир Зеленский — в материале NEWS.ru.

Что сказал Кулеба о судьбе Украины

По словам Кулебы, оставшихся у Украины сил недостаточно для смены траектории конфликта с Россией. Экс-министр уверен: в 2026 году страна потеряет еще больше территорий и населения, однако ее переговорные позиции не станут лучше.

При этом пару дней назад он предупреждал, что Украине предстоит пережить «очень тяжелый период».

«Отказ от признания реальности будет тормозить нас. Впереди у Украины тактическое поражение», — отметил бывший глава МИД.

Еще год назад риторика Кулебы была иной. В интервью ABC News он заявлял, что на кону существование украинской нации и бойцы ВСУ будут воевать до последнего: если у них закончится оружие, в ход пойдут лопаты.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru отметил, что Кулеба на своем прежнем посту активно контактировал с зарубежными коллегами и послами. По мнению экс-нардепа, бывший глава МИД хорошо информирован и понимает: Европа не сможет самостоятельно «вытянуть» конфликт без помощи США.

Дмитрий Кулеба Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

«Несмотря на заявления о готовности воевать лопатами без оружия, Кулеба осознал необходимость занять более прагматичную позицию. Возможно, он таким образом закладывает фундамент для своего участия в будущем правительстве национального единства или коалиции», — предположил эксперт.

Согласны ли украинцы с Кулебой

СМИ проанализировали реакцию пользователей украинского сегмента соцсетей на активизацию переговоров по урегулированию конфликта. Как оказалось, часть населения страны считает, что положить конец боевым действиям можно только одним способом.

«Просто не давайте Зеленскому бабки. <…> Это единственный мирный план, который состоит всего лишь из одного пункта», — пишут жители Киева.

Политолог экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что количество критики в адрес Зеленского и других представителей украинской власти будет только расти. По словам бывшего нардепа, после громкого коррупционного скандала вокруг «кошелька» Зеленского Тимура Миндича команду президента не ругает только ленивый. Он считает, что эту волну быстро оседлают и местные чиновники.

Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

«Позиция политиков меняется исключительно потому, что они осознают: рано или поздно состоятся выборы, произойдет перезагрузка власти. Каждый хочет интегрироваться в эту новую систему. Для этого необходимо заявить о себе, показать себя Западу — по сути, участвовать в своеобразных кастингах, которые проводят то европейцы, то американцы, то британцы», — полагает эксперт.

Какая судьба ожидает Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук на днях заявил, что Зеленскому уже отдали приказ покинуть свой пост. Парламентарий не уточнил, кто именно решил надавить на главу государства. По его словам, на «сборы» президенту дали несколько дней, но на самом деле его уход может затянуться на недели или месяцы.

Олейник считает отставку Зеленского в ближайшем будущем маловероятной. Он напомнил, что процедуру отстранения необходимо провести через парламент, а последний день работы Рады в этом году — 15 декабря.

«Даже если он напишет заявление об отставке, по конституции он должен лично зачитать его в парламенте, чтобы депутаты убедились в добровольности его волеизъявления. Возникает вопрос: если он это зачитает, успеет ли он выйти из парламента? Думаю, нет», — заметил собеседник.

Парламентарий полагает, что Зеленский тянет время и ищет способы обеспечить личную безопасность.

«Обычно победителя принимают все государства, а побежденного никто не хочет. Зеленский может рассматривать две страны как наиболее подходящие для себя: Израиль и Великобританию. Британцы могут его принять, учитывая, что он уже находится под контролем их спецслужб, а его охрану обеспечивает британский спецназ», — предположил Олейник.

Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Политолог и историк Владимир Скачко в свою очередь убежден: даже несмотря на недовольство граждан и части истеблишмента, у Зеленского остается немало соратников. В их числе русофобы, неонацисты и «ястребы войны», пояснил собеседник NEWS.ru. Именно на них полагается президент, который не стремится оставлять свою должность или прекращать конфликт. Уверенности Зеленскому добавляет и отсутствие жесткой реакции населения на недавние скандалы.

«Выходят с протестами лишь те, кому заплатят и укажут, за что они должны выходить с картонками. Летом был „картонный Майдан“. За что? Не против войны, а за НАБУ. Тогда люди вышли, потому что им пообещали безнаказанность. Если же народ хочет выжить, он должен бороться против войны, ведь война — это смерть, а они не борются. Почему так происходит? Для меня это непонятно», — резюмировал Скачко.

Читайте также:

Ермак на замке, Зеленский на волоске: когда рухнет режим в Киеве

Зеленского — на вилы: кто и почему готовит военный переворот на Украине

Страх и паника. Киев наводняет Сумщину дронами: остановят ли они ВС РФ