День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 09:36

Киевляне озвучили самый короткий мирный план за всю историю конфликта

Киевляне предложили мирный план с Россией из одного пункта

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Киевляне считают, что единственным способом полного прекращения боевых действий является остановка финансирования местных властей, передает KP.RU, журналисты которого проанализировали украинский сегмент соцсетей. Жители считают, что руководство страны не делает никаких шагов к мирному урегулированию.

Просто не давайте [президенту Украины Владимиру] Зеленскому «бабки». <...> Это единственный мирный план, который состоит всего лишь из одного пункта, — написал один из жителей украинской столицы.

Ранее советник генпрокурора России Наталья Поклонская заявила, что готовность украинского и российского общества к заключению мирного договора является главным условием урегулирования ситуации на Украине. По ее словам, конфликт одинаково невыгоден как Москве, так и Киеву.

Сенатор Алексей Пушков между тем заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

Украина
Киев
переговоры
мир
планы
Россия
