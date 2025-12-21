Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 10:56

«Они точно не улучшают»: Ушаков о правках Киева и ЕС в мирный план

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Изменения, которые Киев и ЕС вносят в мирный план по Украине, не приближают достижение договоренностей, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые передает ТАСС, никто всерьез не обсуждал идею провести трехстороннюю встречу экспертов России, США и Украины.

Я более чем уверен, что те положения, которые пытаются вносить европейцы, — они точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира, — отметил Ушаков.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что Украина и Европа пытаются уклониться от справедливых компромиссов в мирном плане президента США Дональда Трампа. По его словам, Киев и ЕС отказались от здравого смысла. Глава СВР также добавил, что стороны намерены заставить Вашингтон финансировать кризис.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков между тем заявил, что Украина и Евросоюз рассчитывают на глубокую и ошибочную переработку мирного плана США. Он подчеркнул, что российская сторона, в свою очередь, хочет закончить конфликт, поэтому поддерживает инициативу Трампа.

Юрий Ушаков
Россия
Украина
планы
Дональд Трамп
мир
Евросоюз
