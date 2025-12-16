Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 11:15

Рябков раскрыл тактику Киева и ЕС по переработке мирного плана Трампа

Рябков: Киев и ЕС рассчитывают на ошибочную переработку мирного плана США

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украина и Евросоюз рассчитывают на глубокую и ошибочную переработку мирного плана США, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ABC News. Он подчеркнул, что российская сторона в свою очередь хочет закончить конфликт, поэтому поддерживает инициативу американского президента Дональда Трампа.

Замглавы МИД также добавил, что у России пока нет понимания о договоренностях Киева, Вашингтона и ЕС в рамках встречи Берлине, прошедшей накануне, 15 декабря. При этом, по словам Рябкова, стороны на пороге принятия решения.

Ранее Трамп заявил, что недавно провел «хороший» телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, мирное урегулирование украинского конфликта стало ближе, чем когда-либо.

Американский аналитик Стив Гилл между тем выразил мнение, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят от итогов двусторонних переговоров России и США. Он утверждает, что ключевое значение имела встреча Путина со спецпосланником и старшим советником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Сергей Рябков
МИД РФ
мир
планы
США
переговоры
Евросоюз
Дональд Трамп
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киркорова объявили в розыск на Украине: за что, отношения с Зеленским
Стилист дал советы, в каком образе отметить Новый год
Мраморное печенье с сюрпризом внутри: просто и быстро
«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова
Названа дата празднования Дня памяти жертв геноцида советского народа
«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине
В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой
Десятки тысяч людей в российском регионе остались без воды
В России будут отмечать День памяти жертв геноцида советского народа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ
В Кремле высказались о заявлении лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву
В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии
Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР
Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?
ВС России уничтожили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ
Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа
Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности
Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года
Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину
В Европе напомнили об одной речи Путина
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.