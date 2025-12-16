Рябков раскрыл тактику Киева и ЕС по переработке мирного плана Трампа Рябков: Киев и ЕС рассчитывают на ошибочную переработку мирного плана США

Украина и Евросоюз рассчитывают на глубокую и ошибочную переработку мирного плана США, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ABC News. Он подчеркнул, что российская сторона в свою очередь хочет закончить конфликт, поэтому поддерживает инициативу американского президента Дональда Трампа.

Замглавы МИД также добавил, что у России пока нет понимания о договоренностях Киева, Вашингтона и ЕС в рамках встречи Берлине, прошедшей накануне, 15 декабря. При этом, по словам Рябкова, стороны на пороге принятия решения.

Ранее Трамп заявил, что недавно провел «хороший» телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, мирное урегулирование украинского конфликта стало ближе, чем когда-либо.

Американский аналитик Стив Гилл между тем выразил мнение, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят от итогов двусторонних переговоров России и США. Он утверждает, что ключевое значение имела встреча Путина со спецпосланником и старшим советником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.