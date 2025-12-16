Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным

Президента США Дональд Трамп заявил, что недавно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, которые транслировались на сайте Белого дома, мирное урегулирование ситуации на Украине стало ближе, чем когда-либо.

У США были хорошие переговоры с Россией по Украине, — сообщил Трамп.

Ранее американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл заявил, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят от итогов двусторонних переговоров между Россией и Соединенными Штатами. По его словам, ключевое значение имела встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

До этого сообщалось, что переговоры американской и украинских делегаций в Берлине были сложными. По данным западных СМИ, Вашингтон не готов идти на компромиссы по вопросу мирного соглашения, а переговорный процесс Украины с Западом стал напоминать «перетягивание каната».

Кроме того, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф между тем заявил, что делегациям Украины и США удалось достичь прогресса на переговорах в Берлине накануне, 14 декабря. По его словам, стороны провели обстоятельную дискуссию.