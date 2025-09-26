«Зеленский уже труп»: на Западе признали крах Украины. Пора на поклон к РФ?

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер призвал президента США Дональда Трампа уже сейчас озаботиться планом действий на случай падения Киева. По его мнению, бессмысленно рассчитывать на изменение ситуации в лучшую для Украины сторону на поле боя. Насколько распространенным на Западе является подобное мнение и готовы ли в США и Европе признать скорый крах Украины, читайте в материале NEWS.ru.

К чему, по мнению Миршаймера, надо готовится США

Ситуация на поле боя безнадежна для Киева, уверен профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, Украина находится в отчаянном положении, «и мы ничего не можем с этим поделать», а это значит, что США нужен план действий на случай ее падения.

Важно отметить, что профессор — один из ведущих и самых влиятельных американских экспертов, главный представитель направления «политического реализма» в США.

«Какой у него [Трампа] есть выбор? Ответ таков: уйти и убедиться, что, когда Киев падет, тебя никто не будет обвинять в этом», — заявил политолог.

Миршаймер уже не раз указывал на то, что конфликт подходит к концу на очень плохих условиях для Киева. При этом он выражал убежденность, что Европа любой ценой пытается не допустить заключения мирного договора. Тем не менее, по мнению политолога, в конечном итоге это приведет к «унизительному миру» для Украины. В противном случае, если Киев получит гарантии безопасности, которые позволят ЕС задействовать свои войска, это вынудит его «сражаться до последнего украинца».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Как на Западе относятся к перспективе падения Киева

На Западе по отношению к конфликту на Украине сформировались две группы, рассказал NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, первая считает, что краха Украины можно избежать в одном случае, если Запад будет консолидирован и будет идти поддержка Украины «по полной программе». Вторая считает, что, поскольку Запад расколот, поддержка Киева ограничена и его крах неминуем.

«Первая группа — это представители либерально-демократического лагеря, а другая группа — это представители администрации Трампа, реалисты. Понятно, что шараханья Трампа, противоречивые заявления, пробуксовка переговорного процесса играют на руку этому первому лагерю», — пояснил политолог. По его словам, вопрос также в том, когда крах Украины произойдет.

«Это дело времени и тоже может идти долго. Задача Киева в том, чтобы пересидеть этот момент, пока Трамп у власти, и дождаться прихода традиционных элит, либерально-демократических, и все встанет на свои места», — добавил Блохин.

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, на Западе есть те, кто давно осознавал, к чему приведет текущая ситуация, и те, кто осознал это только сейчас.

Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

«Есть те, кто вложил значительные ресурсы в создание и поддержку Украины, и теперь им страшно признать, что эти вложения были напрасны. Скорее всего, осознание проигрыша Украины постепенно нарастает. Однако пока неизвестно, когда это перейдет в реальные действия. Дональд Трамп, например, пытается вывести Соединенные Штаты из тупика, в который их ввел Байден. Для Трампа публикация подобных мнений очень выгодна. Тем не менее, я думаю, что есть и те, кто желает продолжить эту заведомо губительную стратегию», — объяснил парламентарий NEWS.ru.

По его словам, Украина позиционируется как инструмент «для того, чтобы сделать русских „нерусскими“, а если повезет, то и „антирусскими“».

«Очевидно, что любая попытка реализации этой старой польской идеи — „Украина – не Россия“ — гарантированно оборачивается террором против русского большинства населения на тех территориях, где эту идею пытаются воплотить», – добавил депутат.

Что означают слова западных экспертов о скором крахе Украины для России

Вряд ли России стоит на дипломатическом уровне реагировать на слова Миршаймера, отметил Вассерман. По его мнению, серьезная реакция со стороны РФ может быть воспринята как аргумент в пользу того, что профессор является «агентом Москвы».

Что касается утверждения о скором взятии Киева, это частное мнение, основанное на наблюдении за меняющимся настроением на Западе, заявил политолог Владимир Скачко.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Однако, похоже, на Западе все больше осознают бесперспективность киевского режима, даже при поддержке Запада. Они прекрасно понимают, что полномасштабное вовлечение Запада приведет к Третьей мировой войне, чего там никто не желает. Поэтому они, вероятно, пытаются выиграть время, чтобы впоследствии „сдать“ киевский режим», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

